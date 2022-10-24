F1紅牛車隊老闆麥茨舒茲（Dietrich Mateschitz）在美國德州站賽事前辭世，不過車隊仍全力衝刺成績，之前在日本站已經確定拿下今年賽季車手冠軍的荷蘭籍車手維斯塔潘（Max Verstappen），在台北時間24日進行的賽事拿下本季第13勝，也幫助紅牛車隊確保單季車隊冠軍頭銜，是從2013年以來、暌違9年來首個車隊冠軍。

儘管維斯塔潘已在日本站提前獲得他生涯第2個世界冠軍頭銜，美國德州站仍盡力為團隊爭取車隊冠軍的寶座衝刺，比賽剛開始，維斯塔潘以路線優勢取得領先，但在第二次換胎時，一度讓對手超前；然而，維斯塔潘靠著令人難以置信的直線速度，讓他在倒數6圈時重回領先地位，最後保住生涯第33勝，也是本季第13場勝利，這也追平了「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）、維托（Sebastian Vettel）的單季獲勝紀錄。

紅牛車隊負責人霍納（Christian Horner）賽後分享：「這是個相當激勵人心的時刻，對於車隊及Red Bull的每個人來說尤其重要，我們將這份榮耀獻給Dietrich（已故老闆麥茨舒茲），謝謝他為團隊、為公司所付出的一切！」

維斯塔潘的隊友裴瑞茲（Sergio Perez）亦有精湛表現，出發時在第9名、最終以第4名完賽。目前暫居車手積分榜第3名，僅落後法拉利隊車手勒克萊爾（Charles Leclerc及）2分，未來3場比賽仍令人期待。下一場大獎賽將回到裴瑞茲的家鄉墨西哥舉辦，他期盼能在主場大顯身手，而維斯塔潘則力求突破，望能成為F1裡史上第一個在單個賽季中贏得14場比賽的車手。

紅牛另外一支車隊，Scuderia AlphaTauri車隊的日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）在本場大獎賽結束後獲得第10名，隊友加斯利（Pierre Gasly）則是排名14。

F1紅牛車手維斯塔潘取得他本季第13場勝利，也替紅牛車隊迎來了暌違9年的車隊冠軍。（紅牛提供）