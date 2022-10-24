旅遊界年度最大盛事2022台北國際旅展即將於南港展覽館一館隆重登場，已連續五年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅首度於誠品線上獨家開放線上旅展，自11月起重磅開賣【悠遊旅誠∣饗樂套券】，限時優惠每套5張9600元，平均每張1920元即可任選The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套、In Between「之間套餐」一套、波士頓活龍蝦限時活動2客，或位於誠品生活松菸店的聚聚樓「聚聚雙享餐」一套，另外亦可憑券兌換客房一晚，多重選擇的年度優惠最低24折起。

為提供更方便彈性的美好食宿體驗，誠品行旅今年特別整合旗下餐飲與住宿，以最低24折的限時年度優惠推出【悠遊旅誠∣饗樂套券】，每套9600元(一套五張)，憑單張券即可任選館內外餐廳之人氣套餐，包括一樓無國界料理餐廳The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套、二樓歐陸料理餐廳In Between之間「之間套餐」一套、位於誠品生活松菸店的館外餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」一套、或波士頓活龍蝦限時年終回饋活動2客，亦可憑二至四張券兌換雅緻客房至行政套房的房型(24折起)，周五至周日入住每房僅需加價500元，套券內容選擇多元，可單張使用或自由組合為一泊二食或一泊三食，餐飲及住宿期限皆至2023年9月30日，任旅人悠遊於東西方美饌與書海之間。

誠品行旅今年以餐券為主打，集結旗下The Chapter Café、In Between之間與聚聚樓三家餐廳深受旅人鍾愛的三款經典套餐，釋出最低74折的年度回饋，憑單張券可兌換The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩客，套餐內容包含輕享沙拉、湯品、主菜及咖啡或茶，其中主菜可選擇「燒烤美國肋眼⽜排︱山葵番茄麵」、「碳烤海大蝦︱石斑魚︱蘑菇薏仁米」、「法式油封鴨腿︱紅酒醬義大利寬麵」或「義式香料烤春雞︱番紅花燉飯」，亦可兌換In Between之間餐廳之「之間套餐」乙客，套餐內容包含主廚特製小品、麵包、前菜二道、主菜一道及咖啡或茶，主菜部份推薦「美國頂級菲力牛排５oz」、「燉澳洲和牛臉頰肉｜紅酒醬汁」、「干邑南非鮑魚｜炙燒章魚｜海膽醬燉飯」等精緻海陸佳餚。同時也可選擇館外中餐廳聚聚樓之「聚聚雙享餐」乙套，套餐內容匯集多道人氣料理，包括如意十香菜、蒜香牛小排、柚香蜜糖蝦、雨來菇炒蛋、帕瑪火腿炒飯及威士忌秋菊雞湯，以滿載的款待心意、順應季節流轉變化的食材，體驗富有人文溫度的豐盛饗宴。

喜愛海鮮的旅人亦可選擇於11／2-12／29期間，由The Chapter Café與聚聚樓聯合推出的「海派饗龍蝦」年終回饋活動，特選每隻重量550至600公克的波士頓活龍蝦，以飽滿Q彈的肉質搭配主廚道地烹調手法，呈現焗烤鮮龍蝦、薑香麻油龍蝦煲與蒜蓉鮮蒸龍蝦等三道現點現作的東西方佳餚，憑單張券即可兌換兩客，以鮮美海味打開年終歡聚的味蕾尺度。

坐擁人文綠地美景的一樓無國界料理餐廳The Chapter Café，延續無國界料理DNA，首推從冬令進補啟發靈感的「薑香麻油龍蝦煲」，揉入南投老薑與依循古法製作的彰化傳統黑麻油，鋪襯出濃郁又柔和的海潮鮮味；香氣濃郁、老少咸宜的「焗烤鮮龍蝦」則灑上大量巧達起司與馬札瑞拉起司，經由焗烤方式提升肉質的香甜，展現龍蝦的飽滿肉汁與彈牙口感。此外，位於誠品生活松菸店三樓的館外餐廳聚聚樓，特別推出蒜香誘人的「蒜蓉鮮蒸龍蝦」，以清蒸手法保持龍蝦的原始甘甜，蒜蓉醬則混合了酥炸與新鮮搗碎的二種蒜頭帶出香氣，再淋上主廚使用醬油、冰糖、八角、月桂葉等中藥材秘製特調的魚露，讓龍蝦美味瞬間昇華。