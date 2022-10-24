基隆市長候選人謝國樑24日與前立委、罕病天使楊玉欣合體，舉辦「有愛城市座談會」，就社福政策、無障礙環境分享經驗、看法。謝國樑表示，將透過楊玉欣經驗，把基隆打造成亞洲最有愛城市。

謝國樑指出，據統計，基隆約有2萬多名身心障礙者，為打造友善環境，今日邀請前立委，同為社團法人台灣生命教育學會「病人自主研究中心」、市政諮詢委員會副主委兼執行長楊玉欣，以及台灣身心障礙者人權監督聯盟理事長張學恒等人，一同到七堵競選總部，對社福政策、無障礙環境議題分享。

楊玉欣表示，自身罹患罕見疾病，非常能理解弱勢族群失去主體性，因此，成立「病人自主研究中心」，倡議病人自主理念、推展《病人自主權利法》，並致力彌平社會弱勢族群在健康、醫療、社會保護與生命教育方面的資訊落差與資源不均，並督促國家政策的落實。

謝國樑說，同為身心障礙家長，也了解多數身心障礙家庭的難處，因此，自己很想在基隆打造更多友善空間，不只讓基隆的身心障礙家庭能夠受惠，更希望吸引外縣市、國外身障家庭到基隆，自己先前也針對弱勢團體提出許多政策，包括推出友善消費環境「天使券」、全力推動無障礙空間，打造「無礙」環境，青年志工計畫等。

最後，謝國樑強調，過去社福政策制定往往是由上而下，這次希望透過楊玉欣實際接觸經驗，加上長期對身心障礙群體的關心，把基隆打造成更友善、無障礙環境，變成亞洲最有愛城市。