疫情趨緩百業待興，攸關民眾美麗健康的樂活市場一直被高度關注。「韓流教母」謝穎創辦的「好的媒體國際集團」，有感於藝人台上的魅力主要來自於幕後的造星團隊，進而再創立「韓藝美院國際公司」，更獲得全球戰略夥伴韓國IBQC(International Beauty Quality Certification)獨家授權，在台灣及大中華區培訓及頒發全球唯一針對美妝美容從業人員的ISO 17024（國際個人專業技術資格證），協助學員與世界接軌，同時也能經常參與各國專業領域的技術交流。

本月16日謝穎的團隊在台灣召開最具規模的「ISO 17024 國際美業高峰大會」，邀請韓國頭皮紋髮SMP專業大師韓正旭及耳穴美容BET專業大師元洙延來台分享施作經驗及技術交流。資深媒體人許聖梅也親自與現場來賓們分享在「韓藝美院」由林幸慧、鄧芮琪講師實際施作的頭皮紋髮及耳穴美容體驗。許聖梅說，近幾年來韓風大吹，韓流魅力不是只在外表的打理、而是應該將美學深植人心成為一種自我的生活態度。

謝穎(右二)與韓國BET大師元洙延(左二)與講師鄧芮琪(右一)講師郭紜熙（中間）講師陳瑋琪（左一）在高峰會上交流。(戴志揚翻攝)

謝穎(左四)與韓國頭皮紋髮SMP專業大師韓正旭(右四)及耳穴美容BET專業大師元洙延(左三)共創台灣美業新亮點。(戴志揚翻攝)

遠道從韓國來台出席高峰會的韓正旭大師表示，SMP及BET專業技術可以實際解決客戶問題外，也因為施作的業師都具備ISO 17024-SMP或ISO 17024-BET國際個人專業技術資格證的資歷，可讓消費者更加安心施作。

謝穎表示，坊間有美業機構將自己公司取得的ISO 9001(品質流程管理證)當成國際證照再做授證頒發，充其量被授證者拿到的是結業證並非真正的國際ISO個人資格證，讓人有魚目混珠的感覺，民眾應該要特別留意。

「韓流教母」謝穎帶領團隊掀起台灣新一波韓流旋風。(戴志揚翻攝)

謝穎也強調，ISO 17024是國際165個國家唯一認證針對個人專業技術來授證。所有學習課程包含考證程序跟施作技術都需符合ISO17024規格要求，而且「個人專業技術需達到一定門檻才會通過考試拿到這個證照，對消費者有保障，這也是韓藝美院團隊營運初衷。」

為培育出更多國際認可的明星講師群共同擴大事業版圖， 從今年10月起定期開班授課，分成學分班及ISO17024考證班，輔導從事美妝美業夥伴們、或想擁有第二專長者、更期待透過轉職後能開拓不同事業的夥伴，經由ISO唯一指定的美容教育機構韓國IBQC總部獨特的教育系統，在韓藝美院學習課程就可以取得ISO 17024國際個人專業資格證，提升競爭力，增加市場自我價值。

謝穎更強調，本次在台北、台中和高雄舉辦三場的美業高峰會，頒發給微資企業SMP/BET二項台灣ISO17024 教育機構的銅牌。更與戰略伙伴諾貝爾集團旗下的凱玲爾國際美容美體公司以及褒綠美國際公司的大樂活健康產業簽署合作，只要是在韓藝美院取得ISO17024資格證的業師經由好的媒體推薦可以在二大機構全省10多家直營店內執業甚至就業。

謝穎也呼籲ISO17024 還有18項個人專業技術的資格證，歡迎各領域的教育機構來合作。