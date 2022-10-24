新北市經發局將在10月27日舉辦「2022新北招商成果大會」，以「招商成果展示」、「土地媒合會」、「產業空間論壇」及「科技趨勢講座」為主題，協助國內外企業取得市場資訊，綜觀經濟政策，並整合公私有產業空間，驅動產業能量。

經發局長何怡明說，新北市已平台鏈結（Network）、 輔導轉型（Transformation）、振興行銷（Commerce）及開發創新（Development）四大面向推動產業經濟政策，藉由點線面串連產業空間，再以工業區立體化、微笑三線交通路網沿線、園區報編及都計通檢發展六大區域核心產業，後續導入產業發展自治條例及沙盒機制，加入產業多元倍增，今年招商大會將透過空間資源盤點、政策輔導、經營戰略等，協助企業了解新北經濟架構。

經發局指出，新北市府2019年推動「招商一條龍」，整合各局處資源，用專案管理協助業者排除投資障礙，招商大會成果展將展出近4年對外招商的引資成果，像是招商一條龍輔導專案、工業區立體化成效、公有及民間土地招商案及新店寶高智慧產業園區招商等成果，為鼓勵業者創新商業模式，也邀請群眾募資、創櫃板創意潛力業者展示輔導成果，盼激發業者創意。

另外，活動也有土地媒合會，捷運局、財政局、地政局、經發局的「公有土地」、「工業區立體化」與「招商一條龍」服務廠商興建的廠辦大樓，以及「新北市不動產仲介經紀商業同業公會」相關案源將會釋出，當日會設置媒合諮詢櫃台、招商說明會，依據企業需求協助找尋廠辦空間及用地。

經發局表示，這次活動也有「產業空間論壇」及「科技趨勢講座」，邀請產官學代表用深入簡出的方式，探討永續經營、5G科技及智慧創新應用，展望新北未來空間發展，協助企業布局新北。詳情可至活動網址（https://www.accupass.com/go/2022NTD）查詢報名。

經發局說，「產業空間論壇」將邀請灣經濟研究院副所長陳華昇、高力國際公司董事總經理劉學龍、中國文化大學教授徐國城、中華民國都市計畫技師公會全國聯合會秘書長陳台智、中興工程顧問公司協理曹以強對談，剖析新北北產業現況、產業發展新藍圖。

「科技趨勢講座」以永續經營、5G科技及智慧創新應用等議題，邀請新漢智能系統公司策略行銷處長羅仕昀、華電聯網公司董事長特助吳榮煌、資誠企業管理顧問公司副總經理呂俊宏，說明應用創新技術，幫助企業數位轉型，串連聯合國SDGs永續發展目標。