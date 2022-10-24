統一超(2912)7-ELEVEN數位轉型有成，「OPEN POINT生態圈」打破產業單一通路會員制模式，以一組會員帳號、共通點數回饋、多通路共享的優勢，深入1500萬會員每日生活圈，創造多元消費體驗，打造生活服務平台，榮獲IDC(國際數據資訊)舉辦【2022台灣未來企業大獎】「2022年產業生態創新獎」。

7-ELEVEN精耕數位創新服務，自2015年推出OPEN POINT APP，開啟數位會員經營，藉由「會員」、「點數」、「支付」三大策略，領先同業開啟OPEN POINT點數可跨集團內外多元生活場景應用，同時串聯icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具消費，會員僅要一組帳號、一個APP就能到將近20個通路、上萬個據點可購物直接折抵點數當現金花、兌換商品、加價購物、更領先零售推動點數折抵代收項目，創造多元生活服務體驗，目前累積數位會員數已達1500萬。

2022年OPEN POINT APP更榮登資策會產業情報研究所（MIC）零售電商消費調查報告便利商店APP使用排行NO.1。

7-ELEVEN的「OPEN POINT生態圈」亦榮獲全球知名顧問公司IDC(國際數據資訊)舉辦之【2022台灣未來企業大獎】肯定，獲頒「2022年產業生態創新獎」；2022年OPEN POINT APP更榮登資策會產業情報研究所（MIC）零售電商消費調查報告便利商店APP使用排行NO.1，展現數位轉型成果。

受惠中秋連假、開學需求商機，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績均成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一百華、悠旅生活(星巴克)、統一精工等均表現亮眼，9月合併營收為246.56億元，月減3.88%，年成長12.55%，創下歷年同月新高；累計前9月合併營收為2146.44億元，年增10.59%。