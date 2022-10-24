工作人員照顧小抹香鯨。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署海洋保育站於10月22日接獲在桃園新屋笨港沙灘發現大小兩隻小抹香鯨擱淺，海保署桃竹海洋保育站獲報立即到場處理，經獸醫現場評估動物狀態，判斷幼體明顯死亡，成體尚有生命跡象，已於22日晚間10時送往八斗子岸置中心救援池收容，目前穩定復健中。

海保署24日表示，根據獸醫現場初判，2隻擱淺小抹香鯨體長分別為250公分及120公分，幼體不幸在擱淺後死亡，成體還活著，體態稍微消瘦，擱淺時因嗆水及緊迫而呼吸淺促，輕微體表擦傷，由基隆市政府產業發展處於22日晚間10時後接手照護，抵達時仍有呼吸速率偏快偏淺情形，經基隆市府團隊、海保署北基站巡查員、及中華鯨豚協會志工夜間保定及休息後，呼吸、心跳維持穩定。

醫療團隊於23日解剖擱淺死亡的幼體，發現胃內乳汁，小抹香鯨成體也有泌乳現象，確認擱淺大小個體應為母子關係。23日做抽血、呼吸道細胞採樣以及細菌培養等相關檢查，經過一天收治，換氣及心跳已漸漸穩定，外觀、超音波及胃液檢查結果，身體健康相對良好，無明顯病徵，目前狀況穩定，仍需志工24小時帶游。

海保署說明，小抹香鯨與侏儒抹香鯨是體型最小的鯨魚之一，體長雖然只有2至3公尺，但型態與10幾公尺的抹香鯨相似，可以說是迷你版的抹香鯨。小抹香鯨分布於三大洋的溫帶至熱帶海域，常出沒於大陸棚至大陸陡坡的大洋區。侏儒抹香鯨較常出現近岸且溫暖的海域。小抹香鯨科兩種在全島均有擱淺紀錄，但海上目擊以宜花東與墾丁海域有零星紀錄。