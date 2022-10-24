修杰楷與酒莊莊主、世界級的釀酒大師 Tim Mondavi在木箱上簽名合影。（心傳葡萄酒莊提供）

修杰楷24日擔任葡萄酒莊代言人，他透露與老婆賈靜雯在家滿常睡前聊天時一起小酌，喝了1、2杯後有更多話可以聊，「聊工作、生活、小孩各方面，能找到好酒伴又是親密的另一半，是滿棒的事！」喜歡收藏特殊年份的酒的他，看到兩個女兒生日年份的酒就會買，賈靜雯大女兒Angel是2005年出生，因是超級年份所以入手不多；在賈靜雯得金鐘、金馬獎影后時他都會開特別的酒慶祝，「她得金鐘時，開的是我生日年份的酒。每一次我一定都投資很多！」

話題夯劇《華燈初上》入圍11項金鐘獎卻全數槓龜、空手而歸，也參與該劇演出的修杰楷說，當然覺得很可惜，但相信林心如還是會繼續拍，「我們就繼續努力！入圍都已經是極大肯定，已是高難度、且高門檻，這麼多優秀作品，確實大家都很棒，相信評審也很辛苦想破頭了、討論很久，因為類型全都不一樣！」

是否會為楊謹華再度以一票之差擦身視后叫屈？「謹華已經真的太棒了，她得到的所有一切肯定已超過獎項！」從沒入圍過的他自嘲：「我也很像要入圍這麼多次，不得獎沒關係啊！」沒出席慶功宴的他也關心「心如表情還好嗎？有給她多喝兩杯嗎？」，他心疼林心如身兼總製作人真的很辛苦，「她親力親為參與所有前前後後的事，找演員、找錢、找平台，播出來成績不錯，當然也會希望獲得一些獎項肯定，相信她會有更深的感受」，至於為戲犧牲不小、卻沒入圍，他笑說：「我沒關係，我們是羨慕！」

Angel近來頻頻在社群放送性感辣照，吸睛又成話題，被問是否會擔心或勸她？修杰楷如獲知音般地說：「真的吼？你們勸勸她吧！」但也坦言，現在自媒體發達，這個年紀的小朋友就是敢露敢秀，也想去做，「我常常留言提醒她，她都哈哈哈帶過，我不知道該說什麼！她私下也喜歡跟我們分享穿搭想法，其實只要她自己覺得ok，我們也覺得沒問題」。雖然平常喝醉就會愛對朋友說教，但自封「教官」的他頂多會對Angel說「這真的太誇張了吧！不好看啊」，她就回「要你管」，「但她其實會聽啦，她很乖，就只是這年紀想要展現身材。我都ok，只要不要走光就好」。至於賈靜雯的反應？「我是看到她表情有些許變化，有點複雜。可能覺得自己女兒這樣也滿漂亮吧！」

修杰楷坦言喜歡小酌、品酒也愛收藏酒，被問收藏量？他說：「真的不能講！講出來真的會被罵！」坦言酒多到家裡放不下、也沒地方藏，還去租酒窖，後來酒窖滿了，又到處寄放酒商、朋友家，威士忌則藏在停車場、地下室倉庫，後來他私下透露放在酒窖大概就300支。

喝酒後會不會吐真言、講出不敢講的話？他說，還好，並自嘲是「喝完酒史上最無聊的人」，「我是喝完酒後會開始整理房間、收東西。頂多就是比較愛講話多一點點，超正常，看不太出來。唯二兩次喝很醉到完全斷片的經驗，也是在外跟男生朋友喝，但也只是坐在那裡晃神、迷茫，朋友就帶我回家，我不會起來跳舞或玩，也完全不盧，酒品極好！但公司的人不喜歡跟我喝酒，因為我會開始說教！開始話很多、很多想法、想說的會說出來。不怕說出秘密是因為我沒有秘密，也不喜歡聽秘密跟八卦」。

他說婚前常有男生朋友在家裡聚會，到了一、兩點，他就開始打掃、整理，然後站在門口徘徊，叫大家早點回家睡覺，「我算是一個很好的酒伴，但是不好玩。」

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