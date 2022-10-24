房市景氣急凍，房貸戶首見衰退，8月出現房貸還完的比借的還多的情形，8月總房貸戶數較7月減少310戶，若排除2月過年的季節性因素，將是近3年首見房貸數戶減少。

統計顯金一一火，今年1月銀行的房貸戶總量超過2百萬戶，去年景氣不錯的第四季，平均每個月都淨增加約5千戶的房貸戶，不過今年8月已經出現還得比借得多，房貸戶數較7月減少，反映房市買氣在第三季出現明顯衰退。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，多項房地產市場相關指標都顯示今年第三季房市開始出現明顯量縮，主要與「跌跌不休」與「升升不息」有關，台股重挫、房貸利率上揚，加上對於未來經濟預期可能趨於衰退，連帶房市動能熄火，央行也估計明年通膨可能回落，已經走了一波多頭的房市，恐怕已經進入盤整期。

國內和銀行借款還有房貸約201萬戶，對比國內房屋稅籍住宅類約902萬宅數量來看，約有23%的住宅還有房貸未清償，平均每戶房貸餘額為455.5萬元。

曾敬德指出，從統計數據來看，僅約四分之一屋主身上還揹有房貸，早年購屋者多申請20年期的房貸，也就是2002年前多數屋主可能已經無貸一身輕，也可以解釋當景氣修正時，但房價修正幅度並不大，因為除了新買房子的屋主外，多數的屋主可能資金壓力並不大。