台中50歲林先生近半年來只要搬重物就會下腹疼痛，且兩側腹股溝凸出兩個肉球，近期疼痛頻率增加，才智大里仁愛醫院就醫。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中50歲林先生在輪胎行上班，因罹患雙側腹股溝疝氣，搬重物就會下腹痛，由於近期疼痛頻率變高，因此赴大里仁愛醫院就醫，透過微創腹腔鏡手術，1個月後即恢復上班，搬移輪胎重物完全不是問題。

據了解，林先生近半年來只要搬重物就會下腹疼痛，靠近生殖器兩側尤為尤疼痛，且兩側腹股溝凸出兩個肉球，每每都要把肉球推回去，疼痛才得以緩解；經大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒診斷，林先生罹患雙側腹股溝疝氣。

巫奕儒表示，疝氣俗稱「脫腸」，通常是人體腹壁肌肉及筋膜受傷、老化或先天性缺陷變薄弱或缺損，產生向外凸出的現象，站立時會覺得凸出的腫塊明顯或疼痛，躺下則會消失。導致疝氣的原因包括有肥胖、久站、懷孕、突然或長期負重工作、慢性攝護腺肥大、慢性便秘與長期咳嗽或打噴嚏，最常發生部位在鼠蹊部上方、肚臍、腹部等。

巫奕儒醫師說，很多罹患疝氣的病患會購買「疝氣帶」等圍堵裝置限制突出，但這類壓迫束緊的設備，可能會影響局部血液循環，對腸道、精索及腹壁組織造成傷害；若肌肉組織遭絞勒，使移位器官的血液循環被勒壓阻斷，進而變成嵌頓式疝氣，則可能造成缺血性壞死及併發症，增加致命的風險。

巫奕儒表示，疝氣僅能透過手術治療，過去兩側腹股溝疝氣的患者進行傳統手術治療，傷口加起來有10多公分，且縫補後產生的張力易造成術後疼痛，有10％至15％的復發機率，甚至需插導尿管排尿，或須住院修養1周，待3個月後才能搬重物；現今大部分疝氣患者皆可透過微創腹腔鏡手術，以內視鏡方式進行修補手術，加上「快沾式人工網膜」鋪設與可吸收生化固定釘，加強修補腹壁強度，減低疝氣復發。

巫奕儒說，此手術採用腹膜外的腹股溝疝氣修補技術，沒有腹腔內沾黏的問題，不但傷口小、疼痛少，一般病患在1、2天之內即可出院且正常活動，1個月後即可回去搬運重物，或從事劇烈運動；林先生接受微創腹腔鏡手術後，隔天就出院，平時可從事輕便活動，1個月後即回去從事輪胎重物的工作。

巫奕儒提醒，若有疝氣問題還是及早手術為宜，微創腹腔鏡手術安全又快速，提早擺脫生活不便，提高生活品質，也能避免發生腸道缺血壞死的併發症。