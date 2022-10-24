自由潛水員出沒航道，小琉球漁民直呼「玩也要顧命」。(摘自小琉球聯盟)

孤懸海外的離島琉球，因海龜保育有成，近年來成為台灣潛水勝地，但近來有地方漁民發現，常有自由潛水客直接在漁船往返的航道上潛水，讓漁民直呼，真的很危險，一次失誤恐怕就要被撈起來，愛玩真的要顧命。

漁民表示，每年10至11月是石喬魚捕撈旺季，漁船都帶有十幾條釣鉤，一旦被絞到就完蛋，根本沒辦法閃，建議有認識的友人能夠提出勸告，可以避開漁撈旺季下潛，現在真的很危險。網友也留言說，真的太危險了，漁船過去他們就要去見上帝了。