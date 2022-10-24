民進黨立委今(24日)於立院衛環委員會質詢時，圍攻國民黨台北市長候選人蔣萬安，接力掛牌「蔣萬安違法揭露，斷章取義」。蔣萬安在臉書發文反擊強調，他敬告民進黨官員、立委，繼續藉由人數優勢圍剿在野黨，全民都知道這是民進黨心虛、畏懼下的政治操作，「我會持續戰鬥，無所畏懼！」PTT鄉民也紛挺蔣萬安：「默寫民進黨的醜事，好氣好氣」、「人民有知的權利」、「保密條款需要保密嗎？」

民進黨立委莊競程在衛環委員會提到，據立法院議事規則，秘密會議列席人員不得以任何形式對外宣洩，就算再聰明背出來，都是不可以的。違法公布，有出賣國家之嫌，未來還有誰敢跟台灣簽訂合約？

蔣萬安在臉書發文譴責陳時中隻手遮天，聲稱有「保密條款」無法公布內容，甚至還抵制立法院的調查。他他默記保密條款除外規定，然後揭露給全民，讓大家一起對抗政府的黑箱謊言。蔣萬安強調，民進黨可以衝著他來，對他提告或移送紀律委員會，但不要用人數暴力通過提案，圍剿在野黨；如果堅持採用多數暴力，只會證明民進黨是一個說謊且霸道的黑箱政黨，「我會持續戰鬥，無所畏懼！」

蔣萬安並在留言區再度貼出他揭露的資料表示，這是我日前在《董事長開講》節目首次公開的手稿，也是民進黨最畏懼的真相。疫苗採購合約是可以解密的，只要當地政府、法院、監管機構有要求，就可以公開。陳時中用保密條款來遮蔽真相，已經被打臉了。

PTT鄉民表示：「原來公布給國民知道叫做出賣國家」、「果然，我看到默寫那段就知道會被綠營拿來做文章」、「玩黑箱的集體惱羞」、「萬安手握政壇核彈了，一發炸爆民進黨」、「塔綠到底是多怕啦」、「笑死民進黨很急，這樣就對了」、「默寫民進黨的醜事，好氣好氣」、「黑箱的怕被查都這樣講」、「怕成這樣不是心裡有鬼就是身上有屎」、「就是政府要隱瞞合約條例，明明有例外條款卻裝不知道」、「人民有知的權利」、「保密條款需要保密嗎？」、「被拆穿了，好生氣，好生氣哦」、「這不是威龍闖天關的劇情？」、「搞這個難看的是政府吧？」