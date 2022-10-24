電動車及儲能等新興應用需求強勁，未來伴隨著動力及儲能電池的大規模退役，TrendForce預估，至2030年全球動力及儲能電池回收規模將超過1TWh，其中磷酸鐵鋰電池回收規模占比將超過58%。

全球新能源汽車市場滲透率的快速提升，刺激動力電池裝機量逐年攀升，同時電化學儲能領域磷酸鐵鋰電池技術路線正成為近年來新增裝機容量的主流方案，占比正在快速提升，未來伴隨著動力及儲能電池的大規模退役。

以全球最大新能源車市場之一的中國來看，至2030年全球動力電池市場裝機規模將超過3TWh，而中國動力電池裝機規模預計將佔據全球約45%，故將電池全生命週期有效發揮將是打造未來低碳經濟的重要途徑之一，且電池回收利用除了可彌補資源緊缺，相較原生礦山資源的開採、生產和使用上，可降低對環境和資源造成的衝擊和壓力。

不過，現階段電池回收產業仍有幾大問題待解決，其一，現階段鋰離子電池回收產業發展仍處於早期，且約70%的廢舊電池來源於電池廠不良品及廢料，實際回收規模尚小。其二，電池回收行業參與者不斷增加，整體行業規範性仍有待提升。

以中國市場為例，2020年以來中國持續推出動力電池回收政策，在2021年短短一年內新增註冊的電池回收相關企業便超過了1萬家，相較2020年增加約4倍；截至2021年底，符合中國工信部《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》的企業（以下稱白名單企業）僅45家。

據TrendForce統計，目前白名單企業廢舊電池綜合處理年產能已超過101萬噸，企業規劃處理產能超過425萬噸，但2021年中國鋰離子電池實際回收量卻不到30萬噸，顯示出電池回收行業產能閒置的情況相當明顯。

TrendForce預估，至2030年全球動力及儲能電池回收規模將超過1TWh，其中磷酸鐵鋰電池回收規模占比將超過58%。

據TrendForce研究，目前中國廢舊鋰離子電池的回收利用主要分為梯次利用和再生利用，梯次利用是將動力電池蓄電容量衰減至80%以下時梯次利用於諸如備電、小型儲能、微型車（如低速電動車）等領域，不過梯次利用在儲能領域大部分尚處於試驗示範階段，並被中國國家能源局排除在大型儲能專案之外；而再生利用主要是將退役動力電池進行拆解後回收鋰、鈷、鎳等有價金屬，並重新用於電池材料的再生製造。