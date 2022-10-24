周一公布的初值數據顯示，歐元區十月商業活動正以近兩年最快的速度萎縮；生活成本危機，讓消費者感到警惕，並抑制了需求。

由於俄烏戰爭帶來的能源危機，以及從新冠疫情以來的供應鏈中斷問題，都對工廠活動造成極大打擊。

歐元區十月標普全球綜合PMI為47.1，低於九月的48.1，也低於路透預期的47.5。十月的讀數為連續第五個月低於50榮枯線以下，並為2020年11月以來的新低。

相同的指數，德國則跌到44.1，英國跌到47.2，法國也跌至50。

標普全球首席商業經濟學家Chris Williamson說，有鑑於十月的產出下降和惡化的需求前景，歐元區第四季經濟預計將出現衰退，，並且看上去為越來越不可避免。

「需求正大幅下滑，企業越來越擔心庫存過高和銷售低於預期，尤其是在冬季來臨之際。因此(需求)風險傾向於在接近年底時加速下滑」。

新商業指數從46.3降到45.0，為近兩年新低。

涵蓋歐元區的服務業PMI從48.8降到48.2，為近20個月新低，並符合於路透調查。

服務業的投入和產出價格指數皆接近歷史新高，投入價格指數並從77.4上漲到77.5。顯見通膨不會很快地下降。

歐元區十月製造業PMI則從48.4在惡化到46.6，為2020年5月以來的最低水準，並低於路透調查的47.8。

由於戰爭看不到盡頭，工廠對於未來一年樂觀情緒進一步瓦解。未來產出指數從45.3降到44.8，為2020年5月新冠肺炎大流行以來的新低。