2021年度綜合所得稅第2批退稅款將於今年10月31日撥入民眾申報時指定的存款帳戶；未指定帳戶者，國稅局亦於同日寄出退稅憑單，根據財政部統計，退稅件數15.3萬件，退稅金額20.46億元。

第二批退稅對象為今年5月11日以後申報及今年5月10日以前向非戶籍所在地國稅局申報的人工、二維條碼與稅額試算紙本回復退稅確認申報等案件。

南區國稅局也提醒，第二批退稅憑單兌領期限至今年12月30日止，民眾接到退稅憑單請儘速兌領。退稅憑單金額未達5000元者，請攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所指定的金融機構兌領現金；金額達5000元未滿20000元者，則需至金融機構或郵局，以票據交換方式領取退稅款。

若金額達20000元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

南區國稅局呼籲，每年於辦理綜合所得稅結算申報時，可多加利用本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶辦理直撥退稅，國稅局核定退稅時，會直接將退稅款撥入申報時指定的存款帳戶，除可節省往返金融機構的兌領時間，又可兼顧防疫減少接觸，安全又便利。