DJ HEAD新歌唱出對外婆的思念。（DJ HEAD提供）

電音製作人DJ HEAD透過創作新歌〈落寞的種子〉紀念已逝外婆，想起老人家生前靠擺攤賣花生糖支撐家計，為了躲警察取締非常操勞，某次外婆在華麗的飯店借用廁所，心想「如果可以在這裡住上一晚該有多好」？可惜外婆的心願還沒實現就離世了，DJ HEAD難過說：「如果有機會重來，要接外婆住在一起，天天陪伴她，讓她享清福。」

DJ HEAD的外婆在他唸大學時過世，常常想起外婆生前疼愛，DJ HEAD的思念未隨歲月而消退，反而與日俱增，於是寫下這首思念之歌，追憶已故外婆的往事。其實DJ HEAD成長過程歷經不少風雨，曾住過一張單人床大小的房間，也曾一天兼多份工作討生活，20歲曾有發片機會卻錯過，如今步入中年的他，推出專輯完成年輕時的夢想，偶爾想起外婆及往事，心情難免落寞。

DJ HEAD一路走來，很多事都自己來、什麼東西都要學，形容自己就像一顆晚熟的種子：「現在是斜槓年代，什麼都要懂一點、會一點，我早已習慣『一人成團』。」新專輯《頭頭是道》造型延續一人成團概念，DJ HEAD在「歌手頭」、「DJ頭」2個角色間轉換身份，形容：「像是超人與克拉克肯特，融合又分裂，真實與夢境的置換，我們是彼此的化身。」