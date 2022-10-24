「大陳島鄉情文化促進會」成員胡志偉。（本報資料照片）

2019年香港歌手何韻詩來台參加活動遭潑漆，「大陳島鄉情文化促進會」成員胡志偉等11人遭起訴，刑事部分胡男遭依毀損罪判刑3月，其餘10人無罪確定；何女對名譽權受損求償300萬元，自由權部分求償200萬元，台北地方法院判決胡男須賠償名譽權受損40萬元。

至於何女主張胡男侵害她參與集會遊行自由權部分，法官認為她是持加拿大護照，以觀光名義帶請入國停留之外國人，不得從事與其申請許可停留目的不符合的集會遊行活動，何女求償目由權受損、200萬元部分，沒有理由，判決駁回。

另除了胡志偉外，何女對另10人求償部分，法官認為這起案件是2019年9月29日發生，但何女在今年6月30日才向這10人提出求償訴訟，已超過2年的侵權行為請求時效，這10人以時效抗辯有理由，此部分也駁回何女的請求。

何韻詩2019年9月29日來台參加「929台港大遊行：撐港反極權」，遭胡志偉潑紅漆，警方當場逮捕胡男及現場共犯梁太富，後續再追查出陳友達、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤等9人名共犯。

檢方指控，他們大多是「大陳島鄉情文化促進會」成員，其中也有中華統一促進黨黨員，一開始就策劃數個攻擊方案，甚至還分為行動組、保護組、行動組、後勤等，因此將胡志偉等11人起訴。

除了胡志偉外的10人，一審台北地方法院判決無罪，檢提上訴，二審高院認為，無其他積極之證據足以證明被告陳友達等10人犯行為真實，檢察官並未提出補強證據，可資證明被告陳友達等10人確有起訴的犯行，仍判無罪。胡志偉依致令他人物品不堪用罪判刑3月，可易科罰金定讞。