中職例行賽進入倒數階段，雖然季後賽名單早早確定，但球員還有個人獎項要拚戰，目前剩下安打王及全壘打王競爭最激烈，味全龍郭天信以3安之差落後樂天桃猿林立，但相較於安打王，郭天信坦言自己更在意能否連霸外野金手套，自己手機網頁第一個就是聯盟官網，對自己個人數據記得一清二楚。

郭天信自14日重回開路先鋒後，連續6場比賽都至少有雙安演出，6場比賽敲16支安打，也讓他一度追到僅落後林立1支安打，但昨天林立單場雙安又把領先擴大到3支，郭天信要在最後2場火力全開才有機會「超車」安打王。

事實上，近期郭天信都是帶傷上陣，10月8日他在比賽中回三壘不及遭到梁家榮撞傷左手腕，目前手腕仍有不適感，「手腕骨頭有點卡卡的，也有腫脹感。」目前就是靠著貼紮帶傷上場比賽。

「打到這裡了就順其自然，有時候越想得到反而會得不到。」對於安打王郭天信抱持著隨緣心態，自己也曾擔心影響到季後賽表現，反倒是總教練葉君璋、教練張建銘對他有所期待，「火哥覺得都打到這裡了，沒差很多就拚看看。」

但對於安打王，郭天信更在乎是否能夠蟬聯外野金手套，他一一背出自己的攻守各項數據，包含294次守備機會、12次助殺、6次失誤。「6次失誤耶！有點心虛。」郭天信擔心失誤過多影響到自己的競爭力，並點名今年可能的對手，除了點名成晉外，「（陳）晨威也很強。」

今年龍隊重回一軍第二年就打進季後賽，首輪要與中信兄弟爭奪「台灣大賽」門票，龍隊在先讓1勝的劣勢下展開季後賽，但郭天信霸氣地認為：「我覺得還好！讓一勝就讓一勝，如果我們狀況好的話，一樣可以拿3場下來。」他也認為前幾天在洲際的比賽十分有季後賽氛圍。