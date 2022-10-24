菲律賓大學教授曼達內-奧爾蒂斯（Mary Joy Mandane-Ortiz）要求學生在期中考時戴上簡單的自製防作弊帽，結果學生發揮創意，成果令人驚喜。

菲律賓一名大學教授日前要求學生們在期中考時，戴上自製的簡單帽子以防作弊，結果考試當天學生們熱烈響應、出盡奇招，有人戴上紙製望遠鏡，有人製作火影忍者的火影帽，有人廢物利用，將雞蛋盒套在頭上，也有人直接套上內褲，期中考儼然變成歡樂的萬聖節派對，看得網友哈哈大笑。

菲律賓大學教授曼達內-奧爾蒂斯（Mary Joy Mandane-Ortiz）要求學生在期中考時戴上簡單、自製的防作弊帽，結果學生發揮創意，期中考儼然變成萬聖趴。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

綜合英國廣播公司（BBC）、新加坡「今日報」（TODAY）報導，菲律賓中部雷加斯皮市（Legazpi）畢科爾大學工程學院（Bicol University College of Engineering）機械工程教授曼達內-奧爾蒂斯（Mary Joy Mandane-Ortiz），日前要求學生在期中考時製作、穿戴簡單的帽子，以防止作弊，她原本以為考試壓力大，應該不會有太多學生理會她的要求，沒想到成果令人驚喜。

原來學生們發揮創意、熱烈響應，許多人廢物利用，5分鐘內就重新組合隨手可得的材料，製作成複雜的頭盔裝置，例如有學生用紙捲成望遠鏡，考試時就將2個紙筒套在眼鏡上，畫面相當滑稽。也有學生將蛋盒綁在頭上，有人在頭上掛著2支吊衣架，夾子下方還夾著用紙印成的內褲，有學生在頭上掛著加工過的垃圾桶，有人在頭巾上夾了好幾根棒棒糖。

菲律賓大學教授曼達內-奧爾蒂斯（Mary Joy Mandane-Ortiz）要求學生在期中考時戴上簡單、自製的防作弊帽，結果學生發揮創意，用雞蛋盒做成帽子。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

學生似乎把垃圾筒套在頭上。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

除了廢物利用，也有學生直接戴上現成的安全帽、面具、斗笠，甚至是內褲，讓網友笑翻。有些學生費盡巧思，製作紙假髮，也有人印出菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的頭像。

菲律賓大學教授曼達內-奧爾蒂斯（Mary Joy Mandane-Ortiz）要求學生在期中考時戴上簡單、自製的防作弊帽，結果學生發揮創意，在頭上裝衣架。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

有學生在頭上綁棒棒糖。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

曼達內-奧爾蒂斯在臉書上分享學生們的創意傑作，貼文馬上在網路上爆紅，吸引菲律賓當地媒體報導，後續甚至吸引世界各地媒體報導，據悉畢科爾大學工程學院學生爆紅後，菲律賓其他學校也跟進鼓勵學生戴上「防作弊帽」。

菲律賓前總統杜特蒂也被惡搞。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

曼達內-奧爾蒂斯說她忘了她教的機械工程學生，相當驕傲學生們創意無極限，讓可怕、充滿壓力的期中考變得歡樂又有趣。

有學生自製假髮。（圖／曼達內-奧爾蒂斯臉書授權提供）

她的「防作弊帽」想法源自於2013年網路上瘋傳泰國一所大學學生考試時戴著耳罩、遮住視線防作弊的照片，這種耳罩後來引發學生反彈，學校因此作罷。

Bangkok's Kasetsart University's method of making sure students don't cheat in exams http://t.co/FIsRJPHn00 pic.twitter.com/64hHmQ3jHe — The Telegraph (@Telegraph) August 16, 2013

曼達內-奧爾蒂斯說，她希望透過「有趣」的方式讓學生在課堂上能保持誠實，她說今年學生更用功，學業表現也更好，許多人都提早交卷，而且沒有人作弊。