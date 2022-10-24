對地攻擊機的威力強大，是地面部隊的威脅，俄羅斯的Su-25「蛙足」(Frogfoot)攻擊機號稱是坦克殺手，但是在俄烏戰場上損失卻相當大，已超過20架被擊落，飛行員的命運就「生死由命」了。一段由Su-25飛行員頭盔攝影機所拍攝的畫面，紀錄了他遭到飛彈擊中，抛出座艙，然後依靠降落傘總算落地撿回一命的全過程。

戰區(The Drive – The WarZone)報導，這段影片的一開始，是Su-25低空飛行，其飛行高度大約幾百公尺；然後一陣火箭聲接近、爆炸，接著就是一陣天旋地轉，幾乎在同時，飛行員被抛出座艙，看到降落傘繩，看到戰機在不遠處墜落成一團火球，很快的幾秒後，飛行員落在草地上。

在飛行員降落之後，突然從充滿暴力的戰場，瞬間轉變為一種奇怪的、平靜的安寧，特別是藍天與綠地的環境，那看起來是個相當適合野餐的地方，戰爭在那一刻似乎突然與這名飛行員無關。

Катапультирование из Су-25 глазами лётчика.

Su-25是前蘇聯在1970年代研發的次音速對地攻擊機，產量超過1000架，多服役於蘇聯時期各加盟共和國，因此俄羅斯與烏克蘭都有相當多的數量，是雙方戰鬥的主力軍。在戰爭開打後，烏克蘭與俄羅斯都有相當多的Su-25遭到對方擊落，因此烏克蘭一直希望北約能提供性能更好的西方噴射機，比如F-16，或是美國的A-10攻擊機也很不錯。