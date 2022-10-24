周二下午將召開法說會的旺宏(2337)，將公布2022年第三季營運成果報告，由旺宏董事長兼執行長吳敏求主持，會中將關注消費性產品需求疲弱，但隨著國際大廠相繼減產與縮減資本支出，利空有望提前出盡，營運後續是否更帶勁；以及美國新禁令對台灣記憶體產業衝擊影響。而旺宏受惠車用、工規等利基型產品，營運相對有撐。

外資在法說前夕轉賣超600餘張，但內資力挺下，多方量增積極，周一股價收紅表態，重返5日線。

旺宏受惠進入任天堂拉貨旺季，9月營收41.4億元，創下近6個月高點和今年次高，月增11%、年減27.1%；第三季營收114.72億元，季增1.2%、年減約23.4%，受通膨等經濟因素，季增幅不如往年的旺季表現；累計今年前三季營收344.1億元，年減約4.5%。

面對記憶體產業庫存壓力及產品價格跌勢，國際大廠掀起減產浪潮，科技零組件標準品報價大跌加上客戶端庫存水位降低，法人預估DRAM將在2023年第一季去化，營運有望倒吃甘蔗。而旺宏利基型產品有撐，加上下半年進入大客戶任天堂的拉貨高峰，搭配新台幣強貶利多，今年下半年營收仍有機會逐季上升。