調查局航業調查處基隆站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣查扣的毒品獲利1.68億元，桃園地院經過多次開庭審理，裁定徐宿良、協助徐販售毒品的共犯張益祥各提出100萬保證金後將停止羈押，並需上電子腳鐐，並定期拍攝自己臉部照片傳送至科技設備監控中心，並定期向桃院報到。

徐宿良涉及偷天換日，將查扣毒品掉包盜賣，獲利1.68億元遭檢方起訴。2021年8月16日桃園地院首度開庭，院方認為，因犯罪事實繁複，被告高達9人，在現實上不可能於羈押期間屆滿前審理終結；又考量檢察官、徐等人及辯護人就被告徐宿良涉犯侵占職務上持有之非公用私有財物、公務員假借職務上之機會販賣第三級毒品部分，及被告張益祥涉犯侵占職務上持有之非公用私有財物、販賣第三級毒品部分，聲請傳喚證人，已部分交互詰問完畢。

法院認為，對2人課以鉅額擔保金並限制2人具保外出後的住居而停止羈押，比羈押期滿仍未辯論終結而依法釋放2人，更可確保2人到庭續行審判及執行，並輔以向桃院定期報到、限制出境、出海及令2人接受適當的科技設備監控，應足以對2人形成拘束力、降低其畏罪逃亡的風險及確保日後審判、執行進行，因此命2人提出100萬保證金後停止羈押。

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