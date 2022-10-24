中共政治局常委及政治局委員最高領導層全數確定，在未來對台最高決策方面，淡江大學中國大陸所教授張五岳指出，將以中共總書記習近平、全國政協主席王滬寧、以及中央外事辦主任王毅組成中央對台工作領導小組鐵三角，是對台最關鍵的三個人物。

張五岳直指，新任政治局常委當中安排王滬寧接掌全國政協有重大深意，王滬寧是有史以來最懂美國、台灣的常委。現在中共做任何事強調「頂層設計」。對台政策亦然，頂層設計的總體安全觀、反獨促統等最高指導思想先定錨完成後才由各單位執行落實，這當中又以「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為重中之重，雖然此次二十大報告並未具體提出細節，但未來必持續發展、充實理論內容，而這就是王滬寧扮演的腳色，執掌理論中樞，並是史上最能貫徹習近平意志及思想的人，將主導對台政策頂層設計。

至於打破「七上八下」慣例進入政治局的王毅，張五岳表示，將接任對台工作領導小組祕書長，而王毅早年在外交部時期就擔任過政策研究室主任，有政策基礎且細膩，卸下國台辦主任，出任外交部部長後仍時常對台發言，現在是外交系統第一把交椅，未來將是對台關鍵第三人。