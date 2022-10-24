多數人在感情中都會用自己的習慣來對待彼此，但也容易落入「以愛之名，行控制之實」的關係中。搜狐號《星座不求人》分享，獅子座、天蠍座、雙魚座談戀愛後控制慾超級強，總是打著「為你好」的旗號替伴侶做決定，毫不顧及對方感受。
【獅子座】
獅子座向來霸道且強勢，總是喜歡打著「為你好」的旗號替伴侶做決定，且一點商量都沒有，如果對方表現出一點不滿，他們就會很傷心，覺得自己的付出都白費了，所以身為他們的伴侶，最好什麼都聽他們安排，甚至放棄獨立思考也沒關係，安心的跟著他們走就對了。
【天蠍座】
天蠍座控制欲強可相當出名，他們表面上看起來很好說話，其實內心總是在盤算著什麼，但他們不會直接說出口，而是用其他方式引導伴侶發現端倪，像是看不慣你的穿衣風格，他們不會當著你的面直說，而是主動買自己喜歡的衣服給你，潛移默化中把你變成自己喜歡的樣子，毫不顧及你的感受。
【雙魚座】
雙魚座看起來人畜無害，但戀愛時就像著了魔一般，無論大事小事都想要控制，且總是懷疑著自己的另一半，一旦聯繫不上就立馬崩潰，腦中小劇場不斷上演，猜想著你可能做出了什麼對不起他們的事，不過他們的控制並不討厭，甚至會讓你覺得是一種關心，並心甘情願被他們控制。
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