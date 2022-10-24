台東縣稅務局推出視訊及節稅健檢中心，今天正式啟用 。（莊哲權攝）

台東縣稅務局推出視訊及節稅健檢中心，今天正式啟用 。（莊哲權攝）

大部分人繳稅時都是一片哀嚎，台東縣稅務局推出2項幸福方案，包括以視訊服務簡化流程，讓偏鄉地區民眾不必舟車勞頓，及設計節稅健檢中心，協助各項稅捐減（免）申請，讓鄉親除應負納稅義務以外，也享有合法節稅的權利。

縣長饒慶鈴表示，此次稅務局推出「東稅視訊e點靈」，民眾只需透過智慧手機，就等同到稅務局臨櫃申辦各項稅政，透過流程簡化加速便民服務。

另外更設計節稅健檢中心，完整提供國、地稅各項節稅訊息，讓依法納稅的鄉親朋友，也享有合法節稅權利，節省民眾申辦業務所耗費的時間和心力，也讓行政機關加速業務處理時程，大幅提升行政效能。

稅務局長李素琴指出，運用數位科技打造的「東稅視訊e點靈」視訊平台，首創視訊口語申請，申請人視訊口述，由稅務局同仁代填資料申辦，民眾申辦案件免憑證、免下載APP、免註冊、個資有保障，讓民眾在資訊安全方面更安心。

而節稅健檢中心則由納保官服務，協助解決納稅人相關問題，提供國地稅節稅完整訊息，讓繳稅節稅平權。

縣府強調，視訊平台讓偏遠地區的民眾無須親至稅務局，即可以視訊方式享受優質的稅務零距離服務，方便又省時，而且以往視訊只能申辦證明文件，現在擴大到所有稅務申辦都能透過視訊服務。

饒慶鈴說，自上任後便以高效率、快思維推動縣政向前，稅務局更創新建構「稅務行動化智能服務平台」，並推出「稅籍ｅ起查」、「數位退稅免出門」等服務。除獲得2021年智慧城市創新應用獎，今年更得到法務部廉政署年度「透明晶質獎」特優的肯定。