國民黨籍縣議員林騰煌（左1）、莊淑如（左2）、黃琤婷（左3)、楊弘旻（右3）、林義剛（右2）及宜蘭縣議員候選人張勝德（右1），今出席宜蘭縣長林姿妙（中)政策發表記者會相挺。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵表示，相信縣民的眼睛是雪亮的，能有智慧的去判斷，推動有能力的團隊來當宜蘭縣的縣長，以利宜蘭縣之後的各項發展。（吳佩蓉攝）

年底選戰將近，候選人紛紛端出牛肉政策，宜蘭縣長林姿妙尋求連任，今（24日）發表「啟動希望工程，開展幸福藍圖政策白皮書發表記者會」，細數任內期間對選民承諾的政策，執行率達91％，感謝鄉親全力支持，會繼續努力；民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵則表示，相信選民眼睛是雪亮的，會做有智慧的判斷。

國民黨籍縣議員林騰煌、莊淑如、黃琤婷、楊弘旻、林義剛及宜蘭縣議員候選人張勝德，今出席林姿妙政策發表記者會相挺，齊喊「勇敢起飛、敬好宜蘭」，聲勢浩大；林姿妙表示，任內3年多感謝鄉親全力相挺，方向對、政策對、做對的事，讓宜蘭縣能蓬勃發展。

林姿妙說，感謝縣府各局處長全力協助，讓縣府能勇敢築夢，有夢最美，希望夢想成真，所以對於過去、現在、未來都做好規畫；也因為敢作夢，所以把許多不可能的都變成真的，縣政用心推動中；其中，北宜高鐵聲浪最大，當時還有人笑說「可以飛到外太空去」，但「林姿妙做到了」。

林強調，堅持交通順暢、經濟的發展，是首要目標，遂極力爭取高鐵建設，交通部也允諾會在10年內建置完成；就因為敢行動，所以營養午餐免費從被譏笑是騙局、做不到，變成受到肯定讚美、爭相學習的政策。為減輕年輕夫妻的負擔，營養午餐、書籍費都免費，希望年輕人可以全力打拚，讓孩子安心上學。

林指出，回首4年前，以民生福祉、經濟發展、環境永續三大面向，提出17類262項的政策白皮書作為施政目標；就任後一直信守對選民的承諾，加上縣府團隊群策群力下，認真用心實踐，執行率高達91％，已全部完成109項，153項工作持續推動中。林盼望縣民給她機會連任，繼續拚出宜蘭好生活。

對此，江聰淵表示，年輕族群他佔優勢，遂在年輕人就業、創業等政策上，會推出更具體的行動方案，與青年朋友達成更高的共識；另在長輩關懷上面，也希望跟中央結合推出相關福利政策，尊重、關懷長輩。

江聰淵說，選戰最後階段剩30餘天，團隊將進行最後衝刺，提出具體政見清楚論述，獲得選民的支持，相信縣民的眼睛是雪亮的，能有智慧的去判斷，推動有能力的團隊來當宜蘭縣的縣長，以利宜蘭縣之後的各項發展。