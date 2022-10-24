台中僑泰高中日前聯合興大游泳池，在體育課開設輕艇課程，同時教導落水防溺自救基礎知識。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

僑泰高中日前與中興大學游泳池合作，於本學期體育課開設輕艇課程，除讓學生實際操作輕艇，也教導落水防溺自救基礎知能，學生上課都玩得相當開心；僑泰高中校長溫順德說，僑泰開設多元的體育課程，盼讓學生有多元發展的機會。

溫順德表示，輕艇課容易受限於場地開課不易，僑泰高中善用鄰近中興大學的資源，與中興大學游泳池合作，不但環境衛生、水質乾淨，教學現場也有專屬救生員，確保學生活動安全；校方也提撥40萬元，購置輕艇25艘、組合槳50隻、浮力衣60件，讓每位學生都有實際體驗的機會。

第1次上課時，溫順德與家長會輔導會長陳耀恭與學生們一起學習、登艇操作，下課時大家都意猶未盡，無不期待下堂課的到來。溫順德指出，學生在登艇前必須先學習一系列水上知能，包含核心肌群及協調性訓練、浮力衣穿著教學、划槳、上下船練習等；課程更設計「浮力體驗」，讓學生穿著一般衣物搭配浮力衣，模擬翻船時的情境，教導學生落水後正確的自救方法。

國中部三年1班學生李翊瑄說，過去划船時都不能順利控制方向，透過教練示範船艇操作方法，及實際下水後在旁指導協助，果然能夠讓船正確轉向與停靠，讓她受益良多；學生莊睿霖也說，他操作雙人輕艇，一開始和同學默契不足，船無法往正確方向移動，經兩人不斷溝通後，才越來越順手，讓他了解到溝通協調與團隊合作的重要性。

學務主任葉筱楓表示，目前輕艇課程規劃在國三與高三，校方將持續評估，若學生反應良好，會在新學年納擴大到全校實施，讓所有學生都能實際體驗輕艇運動；陳耀恭則表示，台灣四面環海，孩子接觸水上活動的機會高，家長很重視孩子安全，學校將輕艇納入課程，除增加體育課的樂趣，更能讓學生深化防溺自救的知能，非常值得推廣。

溫順德表示，僑泰高中強調五育均衡發展，除升學、技藝績效亮眼，也以多元的體育課程享譽中部，除開設輕艇、游泳、羽球、保齡球、高爾夫、飛鏢、射箭等課程，也設有棒球、籃球、排球、直排輪、保齡球、舞獅等校隊，讓學生有多元發展的機會。