《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事。（李欣恬攝）

由日劇女星松隆子、演員上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳等人擔任演出的《Q：歌舞伎之夜》，創下國家兩廳院35年來最快銷售速度，開賣瞬間1萬3千人同時上線搶票，不到24小時近萬張票券完售，團隊已抵達台灣，今（24）日傍晚在國家戲劇院彩排。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「《Q：歌舞伎之夜》引發的關注，讓我們更加期待劇場逐漸復甦，表演團隊都能如常回到舞臺，將最好的創作呈現給觀眾。」

《Q：歌舞伎之夜》演出團隊今年歷經東京、倫敦、大阪六十多場演出，台北是今年國際巡演最後一站，團隊已迫不及待要與台灣觀眾見面，而這也是松隆子首度到台灣演出，她也期待與觀眾見面共度劇場時光。

松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光，松隆子甚至表示，看到觀眾漸漸回流非常開心，觀眾的存在才讓表演產生意義。

此外，廣瀨鈴第一次的舞台劇演出便是獻給《Q：歌舞伎之夜》，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為創此佳績的最年輕演員。廣瀨鈴表示，她是第一次造訪台灣，非常期待在不同國家演出時感受觀眾們的不同反應。

《Q：歌舞伎之夜》以英國Queen皇后合唱團專輯《歌劇之夜》為創作靈感，將源賴朝和平清盛之爭呼應英國文豪莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》中凱普萊特和蒙太古的故事，導演設定兩位男主女角若是活下來了，他們回到過去要如何翻轉命運。

野田秀樹導演表示自己一直想寫《羅密歐與茱麗葉》的後傳，受到Queen邀請，便有了這個靈感，將充滿戲劇性的音樂運用在劇作之中。也想引發大家思考，羅密歐與茱麗葉死去之後這世界就真的沒有戰爭了嗎？

野田秀樹和台灣頗有連結，他回憶，2020年在台灣演出《滾啦》期間，因為迷路而受到一對情侶幫助帶路，親切熱心的協助讓他大呼這是有生以來遇到最親切的人了，至今印象深刻，甚至想邀請他們來看演出。演出將於10月25日至30日在台北國家戲劇院登場。