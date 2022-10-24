中國駐曼徹斯特領事館毆打抗議者事件一星期後，在英國演變成大型外交事件。有多個組織於10月23日在英國11個城市舉行示威，要求把涉嫌襲擊示威港人的中國領事驅逐出境。示威規模以倫敦最大，其餘同步進行示威的城市包括曼徹斯特、伯明翰、雷丁、碧仙桃等。

《美國之音》指出，倫敦有超過500名示威者在首相府外集會，遊行到1.6英里外的中國大使館。示威者舉著各種抗議標語與畫像，以及要求「驅逐所有襲擊無辜示威者Bob Chan的中共官員」的大型標語。

Bob Chan是在曼徹斯特中國總領事館抗議的香港移民，他在抗議時與領事館人員發生衝突，被拖入領事館牆內圍毆。

這次在英國11個城市同步舉行的示威，以居英港人為主，其中也有些西藏與新疆維吾爾人給予支持。

報導說，英國人權組織香港監察（Hong Kong Watch）行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）說，不能讓這些外交官以外交豁免權為擋箭牌，英國政府應該驅逐涉事的人出境。參與示威的香港移民Ling表示毆打抗議者讓她非常憤怒，如果不出來抗議，他們會愈來愈過份，所以一定要出來發聲。

示威者約在下午5時起步遊行，在行經一家中餐廳時懷疑有人向遊行隊伍丟雞蛋，隨後示威者與店內一名男子口角，警員在中間隔開雙方。示威隊伍約在晚上6時30分到達中國大使館，館外新增了金屬圍欄，有多名保安把守，現場亦有十多名警員維持秩序。示威者對中國大使館高叫口號，又以鐳射筆照射館內房間及監看設備。示威約在晚上7時結束。