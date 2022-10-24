新北市三重區昨(23)日晚間發生一起街頭鬥毆，有名男子疑似與人擦肩而過時互看不順眼，結果竟遭對方5人圍毆爆打一頓，還一度試圖將男子強押上車，不過最後該男子被揍得遍體麟傷後便被丟在路邊，而暴徒則揚長而去；目前警方獲報後，已通知3嫌到案，後續將依傷害罪方向偵辦。

三重當街擄人?! "痛毆狂踹"僅因互看不順眼!

事發在昨晚9時17分許，44歲彭姓男子當時經過三重區自強路三段附近，與27歲劉男錯身而過，不料雙方疑似互看不順眼，在嗆聲後爆發衝突，結果劉男夥同另外4名友人當街痛毆彭男，並以腳猛踹背部，還一度試圖將他強押上車，所幸彭男奮力抵抗，5人便將他圍毆後丟在路邊，隨即開車揚長而去，過程約2分鐘左右。

路過民眾發現當街打人後立刻報案，警方獲報後火速趕抵現場，但施暴的惡徒已揚長而去，只剩被打得遍體麟傷的彭男留在原地，他雖被打得全身多處擦挫傷，但救護車到場時拒絕就醫，因此隨警方返回派出所製作筆錄並向警方提出傷害告訴。

警方調閱監視錄影器分析犯嫌後，經通知已有劉男、34歲李姓男子、29歲陳姓男子到案，並持續查緝其餘的涉案人士，目前全案將依傷害罪偵辦，詳細犯案原因有待警方釐清。