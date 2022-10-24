警政署「突擊梯車」開進台北賓館展演，宣傳我國加入國際組織的決心。（取自警政署臉書）

警政署「突擊梯車」開進台北賓館展演，宣傳我國加入國際組織的決心。（取自警政署臉書）

外交部22日在台北賓館舉辦「結伴同行力量大─2022國際組織日」（Stronger Together - 2022 International Organizations Day）活動，警政署安排反恐展演及裝甲車展示，展現我國推動爭取參與「國際刑警組織」（INTERPOL）的決心。這也是警政署維安特勤隊的突擊梯車，首度開進台北賓館亮相，讓人驚艷。

警政署為因應低樓層建築物的攻堅需要，2021年添購新型的「突擊梯車」，加入反恐團隊，能提高車輛載具移動速度、縮短架梯時間、減少架梯人力與擴增攻堅角度等，深度強化維安特勤戰力。去年國慶日，突擊梯車首次於總統府前操演曝光，這回是因應外交部國際組織日的宣傳活動，頭一遭駛進台北賓館。

第90屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會於10月18到21日在印度新德里舉行。我方這次仍未獲邀參加，外交部新聞稿表示，值此全球安全面臨數位複合式挑戰之際，我國積極爭取以觀察員身分與會。今年台灣期盼有意義參與INTERPOL的訴求，獲得更廣泛的國際支持，我國推案共獲全球50國、逾1375位行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界重要人士聲援。

為了將嚴肅的國際組織參與議題以平易近人方式呈現，外交部首度以政府間國際組織參與為主題，邀集20幾個相關部會、機構及團體共同參與「2022國際組織日」活動。

活動當天，展場分為4區共19個攤位，警政署展示區現場規劃吉祥物─台灣黑熊刑事Bear有獎徵答活動、刑事鑑識互動體驗（血跡鑑識、指紋拼圖、鞋印製作）、維安特勤隊反恐展演、G2輪式裝甲車及突擊梯車操演解說，呈現我國積極推動參與國際刑警組織的成效，同心協力擴大我國際參與空間。

對於仍未能參與國際刑警組織會議，警政署指出，全球網路犯罪的問題日益嚴重，打擊網路犯罪需要國際合作，台灣需與世界各國一同合作，也可分享我們的經驗，讓全世界的網路環境更安全。

警政署表示，會再繼續努力，讓台灣能以觀察員身分出席年度國際刑警組織大會，並讓台灣參與國際刑警組織各項會議、機制及訓練活動，務實、有意義參與國際組織。