維也納愛樂於昨日抵達香港，預計10月26日專機飛抵台北，由指揮大師弗朗茲・魏瑟－莫斯特帶領，將分別在台北舉辦三場、衛武營一場音樂會，11月2日再專機前往首爾，在台期間也將有開放彩排。

這趟來台，樂團嚴格防疫形成自主泡泡，除亞洲巡演全程包機飛行，所有團員、將接觸團員的工作人員皆每日進行快篩，使用N95口罩，飯店也特別規劃獨立樓層、獨立健身房、獨立用餐空間，南北往返獨立高鐵車廂，以求亞洲行順利演出。因此除了以下活動外，婉謝所有大師班、講座和其他活動邀約，全心投入四晚的演出。

除了四場演出之外，在考量所有進場音樂家、學子與觀眾的健康下，在能兼顧清潔消毒與開放的衡量下，也將限額、限時於台北國家音樂廳11月1日場次、衛武營10月29日場次分別開放約300人名額可親臨彩排現場。並10月29日於衛武營音樂會演出場次，更將於衛武營戶外劇場舉辦同步轉播。

維也納愛樂能在解封之際訪台，南北開演，主辦單位表示最要感謝所有贊助企業的參與和肯定，是促成他們一路向前的最大動力；感謝國家兩廳院和衛武營國家藝術文化中心全力協助清消，讓開放彩排能順利成行；感謝文化部的支持和鼓勵，更感謝所有即將蒞臨現場的樂迷朋友們。