台中市警察局再添戰力，這個月共計30名新進警力進駐台中，22日前已完成報到手續，並分派到各市警分局服務，估計實際警力超過6644人。警察局表示，新的生力軍專才專用，可望提升打擊犯罪效率，有助於年底選務工作。

台中市警察局指出，於10月21日辦理中央警察大學及臺灣警察專科學校畢（結）業生分發作業，本次新進人員計巡官4人、偵查員3人及警員23人，共計30人，分發作業均以警政署提供之分發順序依序公開選填服務單位，以落實人事作業公平、公正、公開原則。

警察局表示，由於台中市近年來人口成長快速，各分局勤、業務量亦隨之提升，為此，局長蔡蒼柏向警政署積極爭取增補警力，並獲分配警察大學及警察專科學校畢業生共30人，本次新進警力的加入，定能提升警察局打擊犯罪、保護市民及交通執法的能量。

警察局指出，台中市近來於各項刑案績效評比在六都當中都是名列前茅，其中檢肅非法槍械工作、精進緝毒成效、偵防電信網路詐欺犯罪、防制幫派組織犯罪、全國同步打擊詐欺專案行動等評比，均為第一名，顯見同仁努力拚治安的成果。

警察局表示，這梯次新進人員均為初任警察工作，蔡蒼柏勉勵同仁，表示警察工作應多聽、多看、多問，早日熟悉警察工作，凝聚團隊力量，展現專業，守護臺中，期盼警界新鮮人加入後，讓台中治安更好，扮演好自己的角色，謙卑學習，用心守護市民，打造台中成為安全光榮城市。