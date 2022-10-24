代理教師工作權益長期以來受到漠視，今年7月監察院就針對國內代理教師普遍聘期未滿1年，且與正式教師同工卻不同酬現象，向教育部提出糾正，認為此狀況侵害到受教權，新北市議員金瑞龍接獲新北市教師會理事長林松宏陳情，並表示自己一直很關心代理教師聘期、薪資不足12個月的問題，呼籲市府應盡快落實。

金瑞龍說，他在本屆議會期間提案，建請市府落實代理教師聘期及薪資為完整12個月，以保障教師同工同酬權益，而為了正本清源，他也要求市府以學生學習節數需求為本，盡速達成正式教師員額控留比例合理化，增加正式教師名額，降低代理教師聘用比例，藉以提升教學品質，替師生營造友善的教育環境。

新北市長侯友宜先前在議會上表示，新北市暑假在學校兼任行政職及服務的代理教師都有支薪，但由於市府預算不足，未來等經費到位，會朝同工同酬的方向去落實；教育局長張明文則說，要解決代理教師與專任教師同工不同酬的問題，應從調整員額管控做起，並規畫更多正式教師員額，讓代理教師成為正式教師，才能解決根本問題。

新北市教師會理事長林松宏向金瑞龍表示，教育部曾說，代理教師相關補助經費如有不足，教育部將會補足，但就他了解，有許多地方政府表示仍須負擔相當比例的經費，在地方政府目前財政窘迫情況下，其實還需要中央政府大力協助、多多幫忙。

金瑞龍強調，有些代理老師會擔任導師及兼任行政工作，責任義務與專任教師相同，尤其在暑假期間，一樣需要進行備課及處理學生相關事務等，既然代理老師與專任教師做著一樣的事情，且負擔相同的責任，那麼也應該得到同樣的報酬。