許多情侶熱戀期時，對於對方的一舉一動都會特別有感覺。一位女網友表示，她和男友交往半年，近日終於進展到舌吻的階段，沒想到親沒幾分鐘她就高潮，連男友的褲子也被弄濕，讓她羞恥的直呼丟臉。不過內行人分析，原PO應該只是太興奮而分泌巴氏腺液，因為高潮需要刺激到特殊部位才有可能，「感覺妳還很年輕，真可愛」。

原PO在Dcard發文表示，一直以來她和男友都沒有特別親密，最近才終於舌吻，不過不知道是不是因為太緊張，「和他親親不到幾分鐘就高潮了！」原PO說明，當時她坐在男友身上，只覺得頭暈、喘不過氣來，分泌的液體還弄濕了男友的褲子，雖然已經道過歉，不過她還是覺得超級丟臉，所以過了2天仍未跟男友說話，「要怎麼面對他？」

對此，許多人紛紛回應，「好厲害…這樣就可以高潮」、「多親幾次就好啦～看到妳這樣男友心裡也只是覺得妳對他很敏感吧，很開心的喔」、「羨慕親親就可以高潮⋯」、「親親會懷孕是真的」、「恭喜，你知道你的屬性了，是水系神奇寶貝」。

另外有內行人分享專業知識，「俗稱的濕或愛液，是女生性興奮時由巴氏腺體會分泌巴氏腺液，不需要高潮都會分泌的，就跟男生的前列腺液一樣。高潮必須透過刺激陰蒂或陰道內的G點、A點才能達到。高潮會濕，但濕絕對不等於高潮」、「是高潮還是只是很濕，感覺妳還很年輕真可愛」。

不過「最美性學博士」許藍方曾指出，高潮其實不只有外力能夠引發的陰道、陰蒂、乳頭、混合式高潮，還有一種靠大腦刺激、發出訊號的情感高潮，而且是5種高潮中最重要的一種。