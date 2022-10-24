「不老男神」林志穎今年7月發生自撞意外，經歷車禍的他進行兩次手術，還在加護病房待了10天，林志穎10月中首曬出與家人一起慶生的照片，人看起來瘦了不少，他今（24）日上傳一段影片，最後還朝鏡頭迷人眨眼，讓許多粉絲紛紛大讚：「最帥的段譽」。

近日網路上流傳一段疑似林志穎開車的影片，畫面中身穿藍色長袖的男子戴著墨鏡，五官與林志穎有些神似，他雙手握在方向盤上，開車神情十分專注，趁著空檔迅速抽出右手比讚，狀態看起來非常好，針對林志穎是否恢復到可以自駕的程度，經紀公司回應：「目前還在休養當中，不做任何回應，謝謝。」沒有承認也沒有否認影片男子的身份。

林志穎本人於今（24）日更新社群平台，上傳了代言遊戲的花絮影片，這也是他車禍後的上傳的首支影片，畫面中林志穎坐在化妝間，素顏的他看起來氣色相當不錯，化妝過程還與工作人員有說有笑，經過三小時的妝造他一身古裝，頭戴假髮變身古風美男子，片尾他湊近鏡頭帥氣眨眼電暈粉絲。

林志穎上傳工作花絮影片。（圖／林志穎Instagram）

許多網友紛紛留言支持：「真是太帥了！身體健康最重要」、「辛苦了！最後眨眼超心動」、「還是最帥的段譽，都沒變」、「男神就是男神」、「都沒變耶還是那麽帥，看到你恢復健康覺得開心」、「歷劫歸來，沒有好，只有更好，真的是有福報之人，開心祝福永遠的不老男神」、「怎麼還是可以這麼帥」、「恭喜康復，竟然看起來跟沒事一樣！恢復的超好」，不過從時間來看推斷應該是之前就拍攝的內容，並非林志穎康復後的工作影片。