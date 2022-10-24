蔡英文總統（前排右二）23日到嘉義縣為爭取連任的嘉義縣長翁章梁站台時，稱讚翁任內，嘉義縣有3方面的重要進步。（本報資料照）

蔡英文總統昨為嘉義縣長翁章梁與朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立造勢站台，提到翁章梁任內，嘉縣有3方面的進步，國民黨嘉義縣候選人王育敏批是「睜眼說瞎話」，民進黨打農工大縣口號根本是「搞錯重點」，翁章梁陣營列舉數據反駁對手質疑，強調翁章梁上任至今，嘉縣新增大型投資至8月底已達1120億元，嘉義科學園區等6工業區完成開發，預計引進6萬多個就業人口數，產值將達到2800多億，未來幾年嘉義縣將發生重大質變。

王育敏今拿出農委會縣市農業產值統計數據，指嘉縣農產產值從翁章梁當選的2018年244億元後每年遞減，到2021年變成232億，減少12億元，漁產產值也從2018年60億元到2022年跌至55億元，質疑翁執政後，農漁產產值驟減17億，難道這就是蔡英文稱讚「農業發展升級政績」嗎？

另，蔡英文宣稱有愈來愈多到嘉義縣觀光，王育敏說是自欺欺人，據嘉義縣文化觀光局統計，嘉義縣2019年住宿人數79.3萬，2020年降至71.3萬，2021年更僅剩57.8萬，就算排除因疫情減少國外旅客，本國旅客住宿人數也從2020年70萬人減少到2021年57.4萬人，住宿旅客大幅減少12.6萬人，翁章梁觀光政績虛有其表。

王育敏說，民進黨聲稱的工業園區很多根本還沒開始啟動，效益必須大打問號，且台灣製造業嚴重缺工，不一定能吸引人回流嘉義，還說嘉縣義竹、民雄、新港等早設有工業區地區，開闢、招商率100％，人口卻還是不斷流失，顯見農工大縣口號是「搞錯重點」，呼籲蔡總統不要跟翁章梁自欺欺人、欺騙縣民，請正視嘉縣農漁業、觀光業在民進黨執政下不斷衰退的事實。

翁章梁陣營說，2020至2022年新冠肺炎疫情重創全球經濟，各國實施邊境管制防堵疫情擴散，觀光產業首當其衝，為振興觀光產業，嘉義縣在2020年第3季及2021年第4季祭出自由行及團體旅遊優惠，2020年本國籍旅客住宿人次與2019年相比增加20.1萬，大幅成長30％，2021年5月至7月3級警戒，但嘉縣2021年本國籍旅客住宿人數仍逆勢成長，較2019年未發生疫情前，反而增加了2.6萬住宿人次。

尤其今年10月雙十連假期間，嘉縣舉辦全民運動會和國家級慶典國慶熖火，連假前2天嘉縣平均訂房率高達74.71％，排名全國第2，翁章梁陣營強調，觀光產業雖受疫情影響，但振興觀光政策已成功幫助業者吸引遊客到嘉縣住宿與消費。

至於對手批農漁產產值減17億元，翁陣營說，主要是全球氣候變遷，導致強降雨及高溫、寒害等天災不斷，加上新冠疫情衝擊、中國片面停止農漁水產進口，以及漁業因應產銷調節、防治水產疫病、推動友善養殖而降低養殖密度等因素，才會導致農業產量及一級產業產值下降，且各農漁產縣市產值普遍下滑。

為強化農產品競爭力，嘉義縣建立「嘉義優鮮」品牌農業、精品農業，以及扶助小農小漁自產自銷，增加農民收益，包括擴大內銷市場，媒合通路、企業採購，並輔導業者上架國道服務區、超市及便利超商，還舉辦嘉義高山茶都─嘉義博茶會、小農市集等，也協助外銷業者轉單至其他以海外華人為目標市場，2021年並首度與跨境電商平台合作建立嘉義優鮮專區，擺脫傳統整櫃出貨限制，採跨境零售交易，輔導小農輕鬆參與跨境交易。

開發工業區部分，翁章梁指出，嘉義縣早期報編的工業區產業類型較為單一，主要以傳統產業為主，從傳統產業、農業縣轉型「農工大縣」，就是為了改變產業體質，精進產業體系，以多元產業增加就業機會，像縣府自立開發「大埔美精密機械園區」、「馬稠後產業園區」，已成為工業4.0最佳示範場域，目前已有近150家企業進駐。

至於6個開發中的嘉義科學園區、民雄航太等產業園區，將成為區域創新樞紐，尤其園區將引進前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械及量子材料等產業聚落，串連西部走廊，讓「甘蔗田變科技城」，翁章梁說，6園區同步開發完成後，預計引進6萬多個就業人口數，產值將達到2800多億，這股新興的關鍵力量將藉由科技幫助嘉義創造更多就業機會。

翁章梁強調，「農工大縣」在大家的努力下，正在逐步實現，未來幾年嘉義縣將發生重大質變，無論是智慧農業、科技產業和供應鏈，都將在台灣甚至是國際被看見。