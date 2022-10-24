雲林縣北港牛墟未來發展，蕭美文加強停車、購物動線。（本報資料照片）

雲林縣北港鎮長選舉，候選人張勝智、蕭美文各提牛墟相關政見，張表示目前全台僅剩3處牛墟，北港牛墟位於朝天宮附近，極具發展潛力，將與縣長候選人劉建國配合，共同規畫「牛墟歷史文物館」，打造新舊交融的特色景點。蕭則指出將改善停車、購物動線，引入賣場概念，讓民眾採買更方便。

北港牛墟是全台僅存3處牛墟之一，已有百年歷史，每逢國曆尾數3、6、9牛墟日，位於北港大橋下河川地的牛墟清晨6點便開始湧入人潮，直到中午才休市，規模日益擴大，是北港鎮的特色景點之一，未來發展引發民眾關注，北港鎮長候選人張勝智、蕭美文因此針對牛墟分別提出政見。

張勝智表示，他在上屆北港鎮長任內，爭取1億餘元打造北港溪魅力河段，包括設置河濱公園與停車場、擴建北港牛墟，如今牛墟規模是擴建前的1倍，不僅解決停車問題，周邊還有河濱公園、女兒橋等景點，讓牛墟不僅成為全台民眾喜愛的特色景點，也成為鎮民的後花園。

張勝智說，為了延續北港牛墟的盛況，同時永續保存牛墟文化，他特別規畫「牛墟歷史文物館」，藉以重現早年牛隻買賣情況、各種牛隻相關用品、百年牛墟的發展過程等，配合縣長候選人劉建國的大北港發展政策，聯結北港朝天宮、北港糖廠、北港轉運站等，促進地方整體發展。

蕭美文指出，北港牛墟目前有逾300個攤位，除了販售一般用品，還有二手器具、骨董等，商品包羅萬象，吸引各地民眾前來尋寶，但停車與購物動線還有待改善，她將引入賣場的動線概念，民眾來牛墟可以更快速便捷的停車、採買，讓牛墟更現代化。