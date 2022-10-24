農委會家畜衛生試驗於今年10月14日接獲日台交流協會通知，獲日本農林水產省認可為犬貓進入日本之狂犬病抗體檢測機構，目前亞洲地區試驗單位除日本一間財團法人機構外，僅畜衛所獲日本認可。未來國人輸往日本之犬貓狂犬病抗體力價檢測將可於畜衛所進行，不需再將血清送至國外實驗室檢驗，可節省血清樣本寄送至國外、血清檢疫辦理的時間與費用。

農委會表示，國際上對犬貓國際移動一般要求需完成狂犬病疫苗注射，特定國家區域甚至要求犬貓血清需經認可，或指定實驗室檢測狂犬病抗體力價符合世界動物衛生組織標準。

2013年我國發現鼬獾狂犬病後，畜衛所便積極建立狂犬病抗體檢測技術及通過國際認證；至今報告核發國家達36國，累計收件檢測數已達1850件，協助我國民眾犬貓國際移動之便利性。

農委會指出，畜衛所獲日本認可的技術是傳承自法國南錫狂犬病及野生動物實驗室，該實驗室是歐盟暨世界衛生組織(WHO)及世界動物衛生組織(WOAH)狂犬病參考實驗室，2016年起畜衛所更通過對進入歐盟之犬／貓／雪貂狂犬病抗體檢測實驗室能力試驗，因此於2017年2月取得歐盟認證。

此外，因日本對檢測實驗室品質要求更為嚴謹，2018年畜衛所導入法方實驗室品質系統建立後向日本提出認可申請，經日方農林水產省派員實地查核，終獲日本認可，公告於日本農林水產省動物檢疫所官方網站，國人每年輸往日本之犬貓件數約百件，日本認可資格將大幅降低國人送檢成本、縮短取得報告時程及簡化相關程序。