高雄在地的蓋婭社會企業於24日在高雄市政府農業局，經由高雄市東南亞教育交流協會常務理事吳英明教授、農業局長張清榮，及高雄市政府智慧城市辦公室的見證下，與菲律賓知名社企組織（簡稱SEED)簽署永續與韌性農業產業鏈與國際人才培訓合作備忘錄。

面對全球暖化、水源汙染缺乏、能源與糧食短缺等問題，永續農業已經是國際間農業發展的剛性趨勢與重點政策方向。高雄市農業局持續推動有機、生態農業提高可得及利用性，以智慧農業、設施農業、旱作管路灌溉、農業保險達到穩定供應，2年已推動40個智慧農業案場。

蓋婭社企是高雄在地的農業社會企業，建立獨特的「仿生地下灌溉系統」，這是一種提升作物營養，同時保持土壤永續健康的專利技術，獲得5項發明專利肯定。有別於傳統農業從地表灌溉水分造成浪費及土壤硬化等問題，此仿生農法技術則是由地下灌溉系統架構，如同人體的血管運作模式，在地底下運行，直接把植物所需的養分，輸送到植物的根系的周圍讓植物吸收，養作物同時也養土地、符合碳捕捉、減少溫室氣體。

農業局說，此與SEED簽署的合作備忘錄期望帶動台、菲社企聯手發展永續與韌性農業技術。SEED是菲律賓相當具指標社會企業Gawad Kalinga Enchanted Farm（簡稱GK）體系下的機構，致力於糧食安全、青年創業與翻轉貧窮等社會議題旨。