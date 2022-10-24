小朋友玩嘉義市英語日活動闖關遊戲。（廖素慧攝）

嘉義市政府24日在志航國小舉辦2022全市英語日，全市各國小組隊約120名師生以全英語參加闖關遊戲，融合萬聖節與嘉義市的景點特色設計出「雙語奇航」，市長黃敏惠表示，持續精進雙語教學，讓嘉義市成為雙語國際城市。

市長黃敏惠與3名小朋友為「Halloween嘉遊GO 2022全市英語日揭幕活動」開啟魔法噴泉，象徵全市英語日各國小慶祝萬聖節一周活動全面啟動，而現場設計「雙語奇航」闖關遊戲，共有20位外籍老師當關主把關。

黃敏惠表示，今年是第2年的全市英語日，藉由萬聖節展開為期1周的英語日活動，讓孩子認識西洋文化，也了解嘉義市地景特色，外師及中師發想創意設計出來的，讓孩子們開心、自然地使用英語，深化英語教育。

黃敏惠說，嘉義市校校有外師政策讓學生接觸到外師教學資源比率有96.4％，是全國最高比率，未來將持續引進外師營及提升學校教師雙語教學能力，結合科技與行動載具推動英語智慧學習，鼓勵各校結合雙語學習與國際交流，營造友善口說學習環境，讓語言成為學生帶得走的日常能力，擴大城市為學習教室，讓嘉義市成為雙語國際城市。