桃園市議員「村長」詹江村今（24）日上朱學恒直播節目，披露桃園選情秘辛。（取自朱學恒直播）

積極尋求連任的國民黨桃園市議員「村長」詹江村今（24）日上「宅神」朱學恒的網路直播節目，並且揭露桃園市13區之中「桃園區」的民調，朱學恒驚訝問「表態率很高！」詹江村說，因為這次桃園市長的選舉是歷來最受矚目的一次！另外，他也解讀這次民調，原本張善政在桃園區只要小輸就有機會贏的，結果竟然是小贏！

詹江村在朱學恒節目中揭露桃園市桃園區最新民調，總計訪問了1070人，支持張善政的佔32.9％，支持鄭運鵬的佔31.4％，支持鄭寶清的佔6.4％，支持賴香伶的佔5.4％，不投票或投廢票的有5.8％，不知道或未回答有18.2％。

在政黨傾向方面，詹江村解釋，桃園市的13個選區中，桃園區傳統一直被認為綠大於藍，民調出來確實證明民進黨在桃園區有26.4％，國民黨才21.5％。

詹江村解讀，整個大桃園的選舉，雙方團隊都認為，若民進黨在「南區」能守住「小輸」，他們就贏了；張善政只要在「北區」能守住「小輸」，張善政就贏了！也就是鄭運鵬在中壢區小輸就好；張善政在桃園區小輸就好，大家就有得拚！

詹江村進一步說，結果這次民調顯示，原本張善政在桃園區只要小輸就有機會贏的，竟然是小贏！

朱學恒驚訝問，這份民調「表態率」很高，將近82％說出自己的投票意向！台北市一般不會遇到這種狀況。詹江村解釋，可能桃園市這次選舉是有史以來最受全國矚目的一次！