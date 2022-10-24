中職33年首輪季後賽將於29日開打，中信兄弟將與味全龍上演首次季後賽「龍象大戰」，2球團也公布季後賽售票資訊，擁有3場主場的兄弟洲際內野票價最高700元，季後賽僅有1場主場的龍隊天母內野熱區1280元。

兄弟靠著龍隊逼和樂天桃猿，非自力封王拿下隊史第18座季冠軍，也確定取得首輪季後賽1勝優勢，將與龍隊進行4戰3勝制，系列賽首戰從29日洲際開打，隔天移師龍隊主場天母棒球場，第3、4戰再回到洲際進行。

兄弟公布首輪季後賽主場售票資訊，內野票價從500元至700元、外野300元，主場皆採「電子票券」入場，提供「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台售票與取票，現場售票口不販售紙本票券。

兄弟同時開賣3場系列賽主場門票，如無需舉行的比賽系統將自動退票，若因雨延賽線觀看原場次，無法申請退票。明天12點30分將開放2022洲際計票會員優先購票，27日12點30分全面開放購票。

睽違23年重回季後賽的龍隊，首輪季後賽唯一1場主場安排在天母，內野票價從880元至1280元不等，左外野野餐區880元、右外野烤肉席一組1萬1000元。26日優先開放天母季票購票，27日中午12點全面開放購票，將於味全龍官方售票網／APP販售。

中信兄弟公布首輪季後賽售票資訊。（中信兄弟提供）

中信兄弟公布首輪季後賽售票資訊。（中信兄弟提供）