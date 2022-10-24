土耳其裔男星吳鳳來台發展15年，除了娶台灣妻Renee，更在2018年取得中華民國身分證，成為正港的台灣人。近日吳鳳在臉書提到德國人與台灣人的性格差異，引起熱議。

吳鳳昨（23日）在臉書表示，有一個朋友作客德國人的家，當晚肚子雖很餓，仍禮貌地婉拒對方的用餐邀約，「他以為德國人像土耳其或者台灣人一樣會堅持（請客），結果德國人說好啊，就繼續自己吃飯，當天晚上朋友肚子餓到快暈倒！」

吳鳳笑說：「台灣人也會堅持很想要請客，如果有人要拒絕很難！因為台灣人會再繼續堅持」。為了具體描述台灣人的好客，吳鳳提到23日晚上帶家人到苗栗玩，被餐廳老闆請一大盤蚵仔，另一名在地人也說很喜歡看他的節目，要請喝飲料，吳鳳因不好意思就說不用，「但是對方不是德國人，他很堅持，最後我說好的！」

因此，吳鳳表示他喜歡台灣的一個部份，就是像土耳其一樣好客的態度，「也許因為我是名人，所以更多人想要招待或者請客。但是在台灣很多外國人會遇到好客的台灣人，一點都不意外。」

吳鳳感謝苗栗人的美食招待，並呼籲大家不用看到他就請客，打招呼、合照也很棒，最後暖心地說：「下次換我請客，如果拒絕的話，我也要堅持到底喔！」

網友紛紛留言：「客家人是很好客的唷」、「台灣最美的風景是人情味」、「德國人真的是很務實的民族」、「德國人說一次不要就是真的不要，再勉強會發脾氣，我經歷過。」