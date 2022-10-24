洪金生教練(左四)一手創立純德女籃(國泰女籃前身)，後更於1970年持續擔任國泰女籃教練。(國泰提供)

今年4月勇奪第17屆WSBL女子超級籃球聯賽冠軍，完成隊史17連霸、橫跨社甲29連霸的國泰女籃，於24日迎來另一份榮耀。已故的國泰女籃創隊教練洪金生，獲頒第一屆台灣籃球文化名人堂教練獎的殊榮，以表彰洪教練對台灣女籃文化的貢獻與成就，主辦單位特別於頒獎典禮安排洪金生教練的女兒、同時也是國泰女籃現任領隊的洪玲瑤代表領獎，讓現場充滿傳承及感動的氛圍。

回顧洪金生的執教生涯，從1949年創立純德女子籃球隊（國泰女籃前身）以來，就不斷率隊征戰國內外大小賽事，也曾五度以教練或顧問的身份，率領中華女籃出征國際賽，近30年的教練生涯，孕育出無數籃壇巾幗。

晚年雖然卸下教練職務，對於國泰女籃的關心仍然不減，拄著枴杖在淡水的國泰女籃球場觀看球隊練球的身影，令籃壇人士印象深刻。洪玲瑤領隊受獎時表示：「洪金生教練是德智體群兼備的老師，也是深耕細作的籃球園丁。他是慈父嚴師、培養球員多元學習來融入球場戰術；從純德到國泰一代又一代的選手，都能秉持著他活到老、學到老的精神。因為他活在我們的心中，影響著我們，才有今天的我們」。

此次頒獎典禮也邀請到國泰女籃的現役球星黃鈴娟擔任主持人，黃鈴娟表示：「來球隊這麼久，常常聽到小洪老師分享大洪老師的故事，最印象最深刻的，是大洪老師對於『態度』的注重。他會告訴球員『稻穗越飽滿，就會彎得越低』，成就越高，越不能驕傲，即便這支球隊一直都是冠軍，仍要在每次訓練和比賽中修正每個細節，雖然並不容易，但我們都樂在其中。」同時，黃鈴娟也從洪玲瑤領隊身上，感受到師承洪金生教練，對於台灣女籃的關愛與用心。

國泰人壽副總鍾茂季亦出席頒獎典禮，表達國泰人壽對台灣體育及籃球文化的支持。國壽於1969年成立國泰女籃，秉持國壽創辦人蔡萬霖先生「取之於社會、用之於社會」的理念，希望透過支持女籃帶動台灣體育風氣，從國中、高中、大學到甲組聯賽，培育了無數優秀球員，已連續13年獲得教育部體育署頒發的體育推手金質獎。今年適逢國泰60週年，國泰人壽秉持「你比你想的勇敢」的精神，往下個十年邁進，而國泰女籃也將持續「勇敢」征戰國內外賽事，並朝著隊史30連霸繼續努力。

「女籃教父」洪金生教練重要成就：1949年創立純德女子籃球隊；1965年第一屆亞洲盃中華女子籃球隊教練；1968年第二屆亞洲盃中華女子籃球隊教練；1970年繼1969國泰人壽接手經營純德女籃後持續擔任球隊教練；1951~1980年連續30年省運及全運會冠軍；1975年中華民國籃球教練會首任會長與美國國際邀請賽冠軍；1977年中華民國、韓國及澳洲三國四強國際邀請賽冠軍；1978年德國國際邀請賽冠軍；1981年第五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊顧問；1982年第六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊顧問；2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊顧問