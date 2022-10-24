年底選舉逼近，爭取連任的嘉義市長黃敏惠29日將舉辦競選總部成立大型造勢晚會，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫將站台，嘉義縣長候選人王育敏也會同台，展現藍軍區域作戰；民進黨嘉義市長候選人李俊俋25日則將提出未來區域聯合治理的理念。

黃敏惠的後援會最近陸續成軍，以嘉義青商會員為主幹的「勇媽之友會」4年前組成即助攻有成，此次再號召300多名青壯世代會員力挺，黃敏惠授旗給「勇媽之友會」代表蘇盟凱，蘇盟凱肯定黃敏惠執政近4年來的政績沒有讓嘉義市漏氣。

黃敏惠競選總部29日成立，當晚在文化公園舉辦大型造勢晚會，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫、立委江啟臣、曾銘宗都將站台相挺，嘉義縣長候選人王育敏也將同台造勢，展現藍軍區域聯合作戰的戰力。

李俊俋競選總部25日將提出雲嘉嘉「1＋1＋1大於3」的未來區域聯合治理的理念，將與嘉義縣長翁章梁、雲林縣長候選人劉建國共同舉行記者會，3位候選人公開說明縣市合作、雲嘉嘉共好的主張。

嘉義市議員鄭光宏認為，雲嘉嘉南向來是共同生活圈，為民眾謀求好生活不該因為政治因素而受制，當前跨域合作要解決的問題有空汙、廢棄物及資收物去化。