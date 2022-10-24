輔大醫院內科加護病房、重症醫學科主任劉偉倫解釋了一般民眾對於氣切的疑慮。（輔大醫院提供）

輔大醫院去年6月收治1名81歲COVID-19確診個案，治療過程當中數度病危，經院方以「救命神器」高流量潮濕加熱鼻導管配合輔醫特有的「頭盔式通氣療法」終於穩定病情，但卻又被檢查出罹患直腸腫瘤，所幸是原位癌，經外科切除後，歷經162天終於出院返家。

該名歐姓老翁在去年6月初因呼吸喘並有發燒症狀前往輔大醫院就醫，經採檢後確診新冠肺炎，且在急診室時就因喘不過氣而緊急插管治療，幾天後肺部狀況急轉直下，出現急性呼吸窘迫症候群，情況相當危急。

後來在呼吸治療師給予適當的治療訓練，結合有「救命神器」之稱的高流量潮濕加熱鼻導管搭配輔大醫院在疫情期間特有的「頭盔式通氣療法」後，歐老先生肺部狀況才有所改善，搶回一命。

儘管有救命神器加持，在住院第五週時，歐翁又因反覆肺炎情形發生，呼吸狀況變差，再次放上氣管內管，過程中歷經腎功能變差，合併感染心內膜炎。在經過2個月的治療後，仍無法脫離呼吸器，最終治療團隊評估決定執行氣切。

幸好在執行氣切後，透過透過肢體復健（物理治療、職能治療）、肺部復健（呼吸訓練、氧療）等治療方式，終於讓歐老先生病況逐漸穩定，並在去年10月中成功脫離呼吸器轉出普通病房。

原以為病情穩定轉至普通病房休養，沒想到此時卻有發現血便的情況，經過檢查為直腸腫瘤，所幸是原位癌，經外科切除後病情穩定，後續追蹤治療即可。而在去年12月返院移除氣切後，歐老先生復健狀況良好，也無需再到亞急性病床機構，可以開心回家陪伴掛念許久的妻子和家人了。

歐老先生今天也回到輔大醫院分享接受治療的心路歷程，家屬也回憶當時接到多次病危通知時，每天提心吊膽等電話的心情。院方表示，家屬常會抗拒讓病人執行氣切，往往認為氣切後病人會一輩子臥床不起、嚴重降低生活品質。

不過輔大醫院內科加護病房、重症醫學科主任劉偉倫今也解釋，氣切則是「氣管切開術」的簡稱，在全身麻醉下從病人的頸部氣管環狀軟骨中間切開一個小洞，放入氣切管，透過氣切管自行呼吸或連接呼吸器來呼吸與抽痰，目的不是治療疾病，而是利用人工氣道維持呼吸道暢通，接上呼吸器輔助呼吸的一種緊急處置方式。