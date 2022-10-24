吳鳳科技大學與光陽工業嘉義區經銷商宸源綠能股分有限公司進行產學合作簽約，締結夥伴關係，共享產學合作資源。（吳鳳科大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應雲嘉南地區高職汽車科畢業生升學需求，以及就業職場無縫接軌，吳鳳科技大學開設全台唯一產學攜手電動車輛工程專班，預計明年5月開始招生，全力推進電動車產業人才培育，今並與光陽工業嘉義區經銷商宸源綠能股分有限公司進行產學合作簽約，締結夥伴關係，共享產學合作資源。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，吳鳳為提供學子寬敞空間與多功能教學用途，校方投資7300餘萬元興建「APOLLO航太車輛館」，以培育車輛與航太製造領域專業技術人才，館內的儀器設備包括車輛動力檢測設施如汽車底盤動力計、機車底盤馬力計等，以及汽車修護甲、乙級設備，目前汽車修護甲級檢定考場正在申請中，一旦申請通過，將是南部地區唯一甲級檢定考場。

今代表宸源綠能公司與吳鳳簽約的總經理李珮頎表示，嘉義宸源綠能公司將全力提供IONEX電動車設備，協助吳鳳科大車輛系進行人才集訓、實務教學與實習研究使用，期望共同達成培育車輛修護及經營管理專才目標，進而發展成雲嘉南電動車人才培育中心。

吳鳳科大車輛系主任徐煒峻表示，吳鳳開設全台唯一產學攜手電動車輛工程專班，將於2023年5月分開始招生，讓教學結合實務，學生畢業時就具備產業界所需的專業技能，達到畢業即就業、就業即上手的雙贏局面。