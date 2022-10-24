宜蘭縣政府今（24日）舉行「宜蘭縣雙語星級認證接軌國際贈書記者會」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左）頒牌授證岳明國中小雙語教育星級認證。（中為岳明國中小校長黃建榮）（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（左2）頒牌授證宜蘭國中雙語教育星級認證。（右2為宜蘭國中校長連志峯）（吳佩蓉攝）

為從小培養孩子的國際觀，宜蘭縣政府今（24日）舉行「宜蘭縣雙語星級認證接軌國際贈書記者會」，由縣長林姿妙頒牌授證9所雙語教育星級認證學校，並接受來自美國僑界自發性募集捐贈7千冊英語故事書，有15所學校受惠；林姿妙表示，縣府非常重視教育，教育的經費不能省，共同拚出宜蘭好教育。

縣府教育處表示，為肯定雙語教育學校推動星級認證、雙語情境營造的努力，特舉辦此活動，邀請110年度星級認證學校共襄盛舉，縣內目前有3所2星級及12所1星級學校，去年7所學校取得星級認證後，均獲補助完成雙語情境教室設置，給孩子優質的雙語學習情境環境，提升國際競爭力。

教育處說明，縣內2星級雙語星級認證學校有四結國小、中興國小、北成國小；1星級的學校則有東興國小、新生國小、吳沙國中、公正國小、宜蘭國中、凱旋國中、頭城國中、二城國小、三民國小、岳明國中小、中山國小及蘇澳國小，共15所學校。

此次國際贈書活動由教授林俊宏及世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長徐洸玲發起，在國外熱心的家長們、慈濟志工、喜瑞都市立圖書館等各單位努力下，共募集全英語圖書及全英語教科書100箱，約7千冊，且由郭秀梅女士捐助圖書的龐大國際運費，也串聯起學校與國際接軌的管道。

徐洸玲表示，當初向國外教育局詢問，是否有剩餘書籍可捐贈，沒想到很快就募集到超過7000本的書，本以為這活動只限於宜蘭縣學校，結果馬上接到來自屏東的電話，將繼續下一波的努力；希望這個有意義的活動，能持續長遠下去，提升孩子的閱讀興趣及能力、打好英文基礎，相信對他們成長過程有很大的幫助。

林姿妙說，該協會是女性之光，不但事業做得非常好，還不忘做社會公益，在大家關心下，期盼小朋友能快樂成長、認真學習，兼顧德智體群美；感謝校長帶領的教學團隊，讓孩子在幸福、溫馨、和諧的環境下成長，還有老師們的愛心、耐心、恆心，能在溫暖的學校茁壯；從小培養國際觀，努力拚出宜蘭好教育。