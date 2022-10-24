戰爭使人陷入仇恨，俄羅斯官方電視台RT 的一名主持人，在提到烏克蘭兒童時，竟然說「應該淹死或燒死他們」，立即引發各方指責，連俄羅斯官方都自知是極嚴重的失言，他已被停職，影片與社交帳號都被刪除。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，現年47歲的安東•克拉索夫斯基(Anton Krasovsky)，長期以來都是最支持普丁的新聞評論者，在2月24日開戰後，也明確的支持這場戰爭，他先前的言語也都相當極端，比如他說「烏克蘭來來就是我們的俄羅斯土地」，說到烏克蘭人，以「野獸」來形容。然而這些話並沒有遭到批評，使他持續升級，終於到所有人都忍無可忍。

他在上周四播出的 RT 節目中，專訪俄羅斯科幻作家謝爾蓋•盧基亞年科（Sergei Lukyanenko），提到作家在 1980 年代，訪問烏克蘭期間，遇到反俄兒童的說法做出的回應。

克拉索夫斯基說烏克蘭兒童「應該被直接扔進湍急的河流中， 或關在小屋，再點一把火」，因為他們稱俄羅斯是佔領者。

這樣的言論在周末引發了廣泛的憤怒，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)指責克里姆林宮的頻道「煽動激進的種族滅絕」，主張全球都應禁止RT的播送。

RT趕緊出來滅火，節目主創瑪格麗塔‧西門揚(Margarita Simonyan)怒斥克拉索夫斯基言語噁心，並表示「暫停他在我們RT的合作」，很明顯做出切割。

克拉索夫斯基後來發表了道歉聲明，在俄羅斯的 VKontakte 社交網路上說：「我向所有被嚇壞的人道歉，我向瑪格麗塔道歉。」